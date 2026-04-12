Bordighera in lutto per la morte dell'agronomo Maurizio Lega

Bordighera è in lutto per la morte di Maurizio Lega, agronomo e titolare di “Progetto Verde”, storica attività di giardinaggio, progettazione e manutenzione del verde, scomparso questa mattina presso l'ospedale di Sanremo. Lo annunciano gli amici con profondo dolore e affetto verso i suoi cari, la moglie Elena, i figli Alessandro, Cristina e Pietro.
Laureato in Scienze Agrarie all’Università di Torino, era un assaggiatore d’olio professionista, presidente per il Ponente ligure del Club Gourmet “Papillon” e relatore in eventi dedicati alla cultura dell’olio e alla tecnica di degustazione, protagonista di contenuti divulgativi sulla bellezza del Ponente ligure, come un video dedicato alla fioritura locale.
Il funerale si terrà mercoledì 15 aprile, alle 10, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera alta. "Gesù lo ha chiamato a sé dopo un improvviso infarto e un ricovero d’urgenza: nonostante ogni sforzo, il suo cuore generoso non ha retto. Maurizio mancherà a tutti noi" - dicono gli amici - "Era una persona eccezionale, buona, sempre disponibile; un uomo dal cuore grande, rivolto agli altri senza mai chiedere nulla in cambio. La sua gentilezza, la sua discrezione e il suo modo elegante di stare al mondo resteranno un esempio per chi lo ha conosciuto. Abbiamo perso un galantuomo, un amico vero, una presenza luminosa. Resta il dolore ma anche la gratitudine per ciò che è stato e per tutto ciò che ha donato".