Bordighera in lutto per la morte dell'agronomo Maurizio Lega

Bordighera è in lutto per la morte di Maurizio Lega, agronomo e titolare di “Progetto Verde”, storica attività di giardinaggio, progettazione e manutenzione del verde, scomparso questa mattina presso l'ospedale di Sanremo. Lo annunciano gli amici con profondo dolore e affetto verso i suoi cari, la moglie Elena, i figli Alessandro, Cristina e Pietro.

Laureato in Scienze Agrarie all’Università di Torino, era un assaggiatore d’olio professionista, presidente per il Ponente ligure del Club Gourmet “Papillon” e relatore in eventi dedicati alla cultura dell’olio e alla tecnica di degustazione, protagonista di contenuti divulgativi sulla bellezza del Ponente ligure, come un video dedicato alla fioritura locale.