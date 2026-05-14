Bordighera, festa di Sant’Ampelio: ultimo giorno di lavoro per il vicecomandante della polizia locale Giuseppe Romani

Ultimo giorno di lavoro per il vicecomandante della polizia locale di Bordighera Giuseppe Romani.

In occasione della festa di Sant’Ampelio, santo patrono di Bordighera, la comunità e la polizia locale hanno salutato il vicecomandante che, dopo quasi quarant’anni di servizio, va in pensione.

Romani entrò in servizio a Bordighera il 2 marzo 1987 e, fino a oggi, si è messo a disposizione della città delle palme. Per molti colleghi è stato non solo un superiore ma anche una guida capace di trasmettere consigli e valori come il senso del dovere e di responsabilità, la correttezza e il rispetto delle istituzioni.