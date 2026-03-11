Glaucoma, prevenzione e informazione: l’UICI Imperia promuove la campagna di sensibilizzazione

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS-APS, Sezione Territoriale di Imperia ha promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini della Provincia di Imperia, con l’obiettivo di informare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una delle patologie oculari più insidiose.

La campagna si inserisce nel programma nazionale promosso dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ETS), realizzato in partnership con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ogni anno richiama l’attenzione dell’opinione pubblica su una malattia che rappresenta ancora oggi una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo.

Momento centrale dell’iniziativa è stata la conferenza stampa che si è svolta oggi presso la sede provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Imperia, in Via Tommaso Schiva 56, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e di specialisti del settore.

All’incontro sono intervenuti il presidente della sezione territoriale Fabrizio D'Alessandro, il vicepresidente Cesare Longordo e la dott.ssa Nadia Pollarolo, medico oculista, che ha illustrato ai presenti le principali caratteristiche del glaucoma e l’importanza della prevenzione.

Nel corso della conferenza è stato ricordato come il glaucoma sia una patologia degenerativa del nervo ottico spesso definita dagli specialisti “ladro silenzioso della vista”, perché nelle fasi iniziali non provoca sintomi evidenti. Quando i disturbi diventano percepibili, il danno visivo può essere già avanzato e purtroppo irreversibile.

I dati epidemiologici evidenziano chiaramente l’importanza della prevenzione: in Italia si stima che circa un milione di persone sia affetto da glaucoma, ma almeno la metà dei pazienti non ne è consapevole proprio a causa della natura spesso silente della malattia.

Per questo motivo la diagnosi precoce e i controlli oculistici periodici rappresentano strumenti fondamentali per individuare tempestivamente la patologia e rallentarne la progressione.

Durante l’incontro è stato inoltre sottolineato l’impegno costante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sul territorio provinciale non solo nella sensibilizzazione della popolazione adulta, ma anche nella prevenzione visiva in età evolutiva.

La sezione di Imperia dell’associazione porta infatti avanti durante tutto l’anno un’attività di prevenzione con controlli ortottici periodici rivolti ai bambini tra i 3 e gli 11 anni, svolti nelle sedi associative, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali problematiche visive e favorire un tempestivo intervento specialistico.

“La prevenzione e l’informazione sono strumenti fondamentali per tutelare la salute visiva dei cittadini”, ha sottolineato il presidente Fabrizio D’Alessandro, ricordando come iniziative come la Settimana Mondiale del Glaucoma rappresentino un’occasione importante per diffondere una maggiore consapevolezza su questa patologia.

La campagna di sensibilizzazione promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti proseguirà quindi con attività informative e divulgative rivolte all’intero territorio nazionale, in collaborazione con la Fondazione IAPB Italia ETS, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa.

Per informazioni sulla campagna nazionale e sulle iniziative dedicate alla prevenzione del glaucoma è possibile consultare il sito settimanaglaucoma.it.