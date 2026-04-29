SìAmo Camporosso: "Criticità nella gestione delle ecoisole, serve un intervento immediato" (Foto)

"Criticità nella gestione delle ecoisole, serve un intervento immediato". Lo segnala il gruppo consiliare SìAmo Camporosso, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsi e Marco Bertaina, che interviene sulla situazione delle ecoisole presenti sul territorio comunale.

"Le immagini raccolte presso le ecoisole situate a Camporosso Mare in via Verdi e in corso Vittorio Emanuele mostrano rifiuti abbandonati all’esterno, sacchi accumulati e cartoni lasciati a terra. Una situazione che non può più essere considerata occasionale ma che evidenzia problemi strutturali nella gestione del servizio" - dicono i consiglieri comunali di minoranza segnalando criticità evidenti e diffuse - "Non si tratta di puntare il dito contro i cittadini ma di prendere atto che, quando un sistema funziona correttamente, queste situazioni non si verificano o vengono risolte in tempi rapidi. I cittadini devono essere messi nelle condizioni di conferire i rifiuti in modo semplice ed efficace".





Nel mirino del gruppo consiliare alcune criticità tecniche che meritano approfondimento: "il corretto funzionamento dei QR code per l’accesso alle ecoisole di via Verdi; il corretto funzionamento dei QR code per l’accesso alle ecoisole di corso Vittorio Emanuele; la qualità dei sacchetti forniti, spesso segnalati come troppo fragili e soggetti a rottura; la frequenza degli svuotamenti e l’adeguatezza del servizio nelle diverse zone, in particolare tra via Verdi e corso Vittorio Emanuele e la chiarezza delle informazioni fornite ai cittadini sulle modalità di utilizzo".





"È evidente che il sistema necessita di una verifica complessiva e di interventi correttivi urgenti. Il rischio è quello di compromettere il decoro urbano e l’immagine del paese, oltre a creare disagi quotidiani ai residenti" - sottolinea il gruppo SìAmo Camporosso che evidenzia, inoltre, come, su una tematica così rilevante, sia mancata una presenza incisiva da parte dell’Assessore all’Ambiente, chiamato a dare risposte concrete e tempestive.



