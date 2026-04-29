Ventimiglia, mozione sulla violenza sessuale: approvata all'unanimità in consiglio comunale

Approvata all'unanimità in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Vera Nesci sul disegno di legge 1715/2025 relativo alla modifica dell’articolo609 bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e libera manifestazione del consenso.

La mozione che impegna il sindaco e la giunta a promuovere attività di informazione e sensibilizzazione sul rispetto della volontà delle donne e del loro corpo, oltre a rafforzare la collaborazione con gli istituti scolastici secondari del territorio per organizzare incontri e percorsi di educazione affettiva e sessuale, è stata, infatti, sottoscritta da tutti i capigruppo per evidenziare la necessità di un cambiamento non soltanto giuridico ma soprattutto culturale.