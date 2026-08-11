Sanremo, spenti i due incendi sulla strada per San Romolo: conclusa anche la bonifica ad Osaggio

Sono stati completamente spenti i due incendi che nel pomeriggio di ieri si erano sviluppati lungo la strada che da Sanremo conduce a San Romolo, a circa 200 metri di distanza l'uno dall'altro. I due focolai, individuati sul bordo della carreggiata, avevano fatto nuovamente scattare l'allarme nella zona collinare della città, complice anche la vegetazione particolarmente secca per il caldo intenso di questi giorni. Fortunatamente, proprio nel momento in cui sono divampate le fiamme, lungo la strada stavano transitando alcuni Vigili del Fuoco diretti verso San Romolo. Le squadre si sono quindi trovate praticamente sul posto e hanno potuto intervenire immediatamente, riuscendo a contenere i roghi.

L'intervento tempestivo ha permesso di limitare sensibilmente le conseguenze dei due incendi, impedendo alle fiamme di raggiungere e interessare in maniera più estesa la vegetazione circostante. Successivamente sono arrivate altre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento e provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Restano ora da effettuare le verifiche e i controlli finali, necessari per escludere la presenza di eventuali residui focolai. Particolare attenzione continua a essere rivolta alla zona proprio per le condizioni di estrema secchezza della vegetazione, che in questi giorni favoriscono una rapida propagazione delle fiamme.

Resta inoltre da chiarire l'origine dei due incendi. La circostanza che i due focolai siano stati individuati a poca distanza l'uno dall'altro e sul bordo della strada rappresenta un elemento che inevitabilmente alimenta i sospetti, ma al momento non risultano accertamenti ufficiali che consentano di stabilire con certezza la natura dei roghi. Saranno quindi le verifiche a chiarire se si sia trattato di episodi accidentali oppure se possa esserci una diversa origine. La posizione dei punti di innesco, tuttavia, non sembra escludere l'ipotesi di un intervento umano. Al momento, però, è necessario mantenere la massima prudenza e attendere gli eventuali riscontri degli accertamenti.

Nel frattempo, un altro intervento ha riguardato l'incendio boschivo sviluppatosi ad Apricale, in località Osaggio sul territorio comunale di Apricale. Anche in questo caso le fiamme sono state affrontate dai Vigili del Fuoco e dai volontari, con il supporto dall'alto per contenere il fronte dell'incendio e raggiungere le zone maggiormente interessate. L'attività di spegnimento ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e ora l'attenzione è concentrata soprattutto sulle operazioni successive. La bonifica dell'area è infatti quasi conclusa, mentre vengono completati i controlli necessari a scongiurare la presenza di focolai ancora attivi.

Per entrambi gli episodi, dunque, la fase più critica è ormai alle spalle. Sulla strada per San Romolo le fiamme sono state definitivamente spente, mentre ad Osaggio si sta completando la bonifica dopo l'intervento delle squadre a terra e il supporto aereo. Restano le verifiche finali e il monitoraggio delle aree interessate, passaggi fondamentali soprattutto in una fase caratterizzata da temperature elevate e vegetazione secca. L'attenzione rimane quindi alta sul territorio dell'estremo Ponente, dove anche piccoli focolai possono rapidamente trasformarsi in incendi più difficili da controllare.