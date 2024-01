Vallecrosia, al via 'C'è speranza?': a San Rocco Gigi Borgiani illustra "La via di Francesco" (Foto e video)

Il percorso di riflessione e dialogo sulle sfide del mondo di oggi, dal titolo "C'è speranza?", è iniziato ieri sera, con il primo incontro, nella parrocchia San Rocco a Vallecrosia. Per l'occasione, il professor Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium di Genova, già segretario nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, ha parlato de "La via di Francesco". A moderare l'incontro vi era il professor Giovanni Perotto.

Il pubblico in teatro ha seguito interessato i quesiti posti da Borgiani alla presenza anche del vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, del viceparroco della parrocchia di San Rocco don Filippo e del parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice don Karim. "Quali possono essere, oggi, le forme di espressione cristiana che, lontane da proposte religiose sterilizzate e dalla quotidianità di uomini e donne del nostro tempo, siano in grado di offrire uno spazio umano dove incrociare i nuovi modi e stili di vita? La visione sinergica di tre scritti di Papa Francesco (Evangelii gaudium, Laudato sì e Fratelli tutti) può essere una ricerca personale e comunitaria, per recuperare la specificità e le dimensioni della missione cristiana e della fraternità" - dice Gigi Borgiani - "La nostra casa comune, smarrita e consumata, ha bisogno di una chiesa testimone di umanità e speranza. Tocca a ciascuno di noi rivedere scelte e impegni e ricominciare, camminando insieme. Prima dobbiamo chiederci cosa possiamo fare noi personalmente cambiando qualcosa nella nostra vita e poi cosa possiamo fare come comunità. Dobbiamo metterci in gioco, ascoltarci, esprimerci, confrontarci, condividere le proprie difficoltà. Riprendiamo le parole di Papa Francesco. E' la ricerca dello stile di vita, come vogliamo vivere da cristiani? Solo l'amicizia comunitaria potrebbe migliorare le cose".

Il prossimo appuntamento sarà l'8 febbraio, alle 20.45 presso il teatro parrocchiale di San Rocco. La dottoressa Alessandra Morelli, già delegata dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), interverrà su "Restare umani, speranza di pace".

Gli altri due incontri verranno organizzati, invece, all'interno dell'oratorio Don Bosco a Vallecrosia. Il 18 aprile alle 20.45 il professor Silvano Petrosino, filosofo, docente di Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media all'Università Cattolica di Milano, parlerà di "Desiderio e spiritualità", mentre il 3 maggio alle 20.45, la professoressa Roberta Paraninfo, direttrice dei cori dell'Accademia Vocale di Genova e i Giovani Cantori, si soffermerà su "La bellezza di cantare la speranza". I quattro interessanti incontri hanno il patrocinio del comune di Vallecrosia.