Vallecrosia, nella parrocchia di San Rocco torna 'C'è speranza?': appuntamento con Alessandra Morelli (Foto)

Il secondo appuntamento del percorso di riflessione e dialogo sulle sfide del mondo di oggi, dal titolo "C'è speranza?", si terrà l'8 febbraio alle 20.45 nel teatro parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia.

Dopo l'incontro con il professor Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium di Genova e già segretario nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, che ha parlato de "La via di Francesco", sarà la dottoressa Alessandra Morelli, già delegata dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ad intervenire su "Restare umani, speranza di pace". "La dottoressa è stata la responsabile di Unhcr in giro per il mondo. E' una persona che riflette veramente sulle sorti del futuro del mondo" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Fa riflettere partendo dalle meditazioni di Papa Francesco sulla cura del mondo, la pace e tutti gli argomenti che toccano da vicino la società di oggi. E' una riflessione con gli adulti delle nostre realtà parrocchiali ma l'incontro è aperto a tutti. L'idea è quella di consegnare alla popolazione dei messaggi di speranza ma pure delle direttive ben precise su come poterci comportare, come cristiani ma anche come cittadini, per prenderci cura del nostro pianeta ed essere anche un segno di speranza e di pace".

Gli altri due incontri verranno organizzati, invece, all'interno dell'oratorio Don Bosco a Vallecrosia. Il 18 aprile alle 20.45 il professor Silvano Petrosino, filosofo, docente di Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media all'Università Cattolica di Milano, parlerà di "Desiderio e spiritualità", mentre il 3 maggio alle 20.45, la professoressa Roberta Paraninfo, direttrice dei cori dell'Accademia Vocale di Genova e i Giovani Cantori, si soffermerà su "La bellezza di cantare la speranza". I quattro interessanti incontri hanno il patrocinio del comune di Vallecrosia.