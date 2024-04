Us Camporosso a Torino, trasferta e gita fuori porta per i Primi calci (Foto)

Trasferta e gita fuori porta per i Primi calci dell'Unione Sportiva Camporosso. In occasione del ponte del 25 aprile i piccoli calciatori hanno vissuto due giorni emozionanti insieme ai mister e ai genitori.

Giovedì e venerdì mattina i bambini della Scuola Calcio del Camporosso hanno disputato un torneo contro società piemontesi mai affrontate fino ad ora. Dopo una notte in albergo, come le grandi squadre, il tour a tema calcistico è proseguito a Torino con la visita all'Allianz Stadium della Juventus e al suo museo.

Un'esperienza unica per i bambini resa possibile grazie all'organizzazione del mister Cristian Savasta che, insieme ai suoi colleghi Antonino Benizzotto e Marco Giannoccoli, ha compagnato i giovani calciatori. "Sono contento di questi due giorni passati insieme al nostro gruppo meraviglioso" - dice mister Cristian Savasta - "Vedere il sorriso nei volti dei bambini e dei loro genitori non ha prezzo".