Maltempo, allerta gialla sul Ponente: in provincia di Imperia piogge e temporali, ma il fronte appare meno invasivo

La Liguria si prepara a una nuova fase di maltempo, ma con uno scenario che, almeno per la provincia di Imperia, appare progressivamente meno invasivo rispetto alle prime ipotesi previsionali. ARPAL ha emesso l'allerta gialla per temporali sulla Zona A, corrispondente ai bacini liguri marittimi di Ponente, dalle 6 alle 15 di domani, mercoledì 7 ottobre. Nello stesso arco temporale il peggioramento interesserà inizialmente il Ponente, per poi estendersi verso il Centro-Levante. L'allerta scatterà invece dalle 12 alle 24 sulle Zone B, C ed E. La situazione resta comunque da seguire con attenzione, soprattutto perché la dinamica della perturbazione presenta ancora alcuni elementi di incertezza. Una vasta area depressionaria sulla Penisola Iberica si sta infatti spostando verso l'Italia, mentre una goccia di aria fredda in quota ha già favorito i primi rovesci. Il passaggio della perturbazione richiamerà sulla Liguria aria molto umida, favorendo precipitazioni e temporali. Per il Ponente, tuttavia, i fenomeni più intensi sembrano al momento destinati a svilupparsi soprattutto in mare, anche se non si può escludere un loro interessamento della terraferma.

In provincia di Imperia la giornata di domani sarà quindi quella maggiormente sotto osservazione. Le prime precipitazioni sono attese già dalla mattinata, con una componente temporalesca più marcata. ARPAL indica per la Zona A precipitazioni intense, cumulate fino a elevate e alta probabilità di temporali forti, mentre sulle altre zone il quadro risulta generalmente meno severo. La particolare interazione tra scirocco e tramontana sarà determinante per stabilire dove andranno a concentrarsi i nuclei più attivi. Il quadro, però, non sembra quello di un'ondata di maltempo generalizzata e persistente sul Ponente: la perturbazione appare meno invasiva rispetto alle prospettive iniziali. Il passaggio più delicato per il territorio imperiese dovrebbe quindi concentrarsi tra la mattina e il primo pomeriggio di mercoledì, proprio nelle ore interessate dall'allerta gialla. Sono possibili rovesci localmente intensi, temporali, raffiche di vento e conseguenti effetti al suolo, soprattutto laddove i fenomeni dovessero insistere sulle stesse aree. Sui capi costieri esposti della Zona A sono inoltre previsti venti da Nord-Est localmente forti, con raffiche tra 40 e 50 km/h. Anche questo elemento contribuirà a rendere variabile e difficile da localizzare l'evoluzione dei fenomeni.

Nel corso del pomeriggio di mercoledì il maltempo tenderà quindi a spostare il proprio baricentro verso il Centro-Levante ligure, con i temporali forti più probabili tra Genova e La Spezia. Per l'Imperiese questo significa una possibile attenuazione della fase più instabile, anche se non un ritorno immediato a condizioni pienamente stabili. La saccatura continuerà infatti ad avanzare lentamente verso Est e nella giornata di giovedì il peggioramento entrerà in una fase più strutturata, caratterizzata dalla presenza di una depressione al suolo. Anche in questa fase, tuttavia, la provincia di Imperia non sembra essere il settore maggiormente interessato dai fenomeni più intensi. La perturbazione continuerà a interessare la Liguria anche venerdì, quando il minimo depressionario tenderà a scivolare verso l'Italia centrale. Saranno ancora possibili precipitazioni prima di una progressiva attenuazione. Il quadro complessivo resta dunque quello di una fase perturbata articolata su più giornate, ma senza che al momento emergano elementi tali da far pensare, per il Ponente imperiese, a un episodio eccezionale. La prudenza resta comunque necessaria, perché la posizione dei nuclei temporaleschi potrà cambiare rapidamente e proprio la loro localizzazione sarà uno degli elementi decisivi per valutare gli effetti sul territorio.

Il Bollettino

Mercoledì 7 ottobre – la giornata dell'allerta sulla provincia di Imperia

Deciso peggioramento a partire dal Ponente, con successiva estensione dell'instabilità al resto della regione. Sono previste piogge intense e cumulate fino a elevate, con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. I fenomeni più intensi sembrano comunque avere una maggiore probabilità di rimanere in mare, pur senza poter escludere episodi sulla terraferma. L'allerta gialla sarà in vigore dalle 6 alle 15. Sempre per la Zona A, nel corso della giornata sono inoltre indicati venti da Nord-Est localmente forti, fino a 40-50 km/h sui capi costieri esposti. L'azione combinata dei venti potrà influenzare la distribuzione dei temporali, rendendo possibile una maggiore concentrazione dei fenomeni in determinate aree. Nel pomeriggio l'instabilità tenderà a spostarsi verso il Centro-Levante, mentre sui rilievi potranno svilupparsi rovesci al più di moderata intensità. 1

Giovedì 8 ottobre – ancora instabilità, ma bassa probabilità di fenomeni forti in Zona A

Il bollettino ARPAL descrive per giovedì una situazione ancora instabile e perturbata su tutta la Liguria, con piogge diffuse. Per la provincia di Imperia, tuttavia, la probabilità di fenomeni forti viene indicata come bassa, elemento che conferma il progressivo ridimensionamento del quadro più critico sul Ponente. Le cumulate sulla Zona A sono previste puntualmente significative, mentre i quantitativi più elevati sono attesi soprattutto sul Centro-Levante, in particolare sulla Zona C. Anche sotto il profilo dei venti la situazione resterà movimentata: sono previsti venti meridionali localmente forti, tra 40 e 50 km/h sui capi costieri esposti della Zona A e della Zona C. Il mare sarà inoltre fino a molto mosso lungo tutte le coste, per la presenza di onda lunga da Sud-Ovest. Per l'Imperiese, dunque, giovedì sarà ancora una giornata da seguire, ma con un quadro che appare meno aggressivo rispetto alla fase prevista per mercoledì.

Venerdì 9 ottobre – possibile attenuazione progressiva

Per venerdì il materiale fornito non riporta una specifica tabella previsionale con il dettaglio delle Zone A-E. Il quadro generale descritto nel comunicato indica però la prosecuzione della fase perturbata, con il minimo di pressione destinato a spostarsi verso l'Italia centrale. Saranno ancora possibili precipitazioni, prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni. Per la provincia di Imperia, quindi, la tendenza indicata è verso un graduale miglioramento dopo le fasi più instabili di mercoledì e giovedì.