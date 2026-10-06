Ventimiglia in lutto per la morte di Arabella "Fernanda" Campilli, aveva 108 anni

Ventimiglia è in lutto per la morte di Arabella "Fernanda" Campilli, scomparsa all’età di 108 anni.

Nata il 23 maggio 1918, era la cittadina ventimigliese più anziana. Era molto conosciuta e amata, soprattutto, dalla comunità della parrocchia di San Nicola da Tolentino, dove è stata corista fino a oltre i 100 anni. La Cumpagnia d'i Ventemigliusi nel 2024 aveva, inoltre, festeggiato, nella sua sede, il compleanno di Arabella alla quale era stata consegnata anche una targa.

La notizia della sua scomparsa ha così gettato nello sconforto la comunità che si è riunita ieri, nella parrocchia di San Nicola da Tolentino, per dirle addio in occasione del suo funerale. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social, come quello del comune di Ventimiglia: "La città di Ventimiglia saluta con affetto la signora Arabella 'Fernanda' Campilli, scomparsa all’età di 108 anni, la cittadina ventimigliese più anziana della città. Con la sua lunga vita, Fernanda ha attraversato oltre un secolo della storia della nostra comunità, mantenendo sempre un profondo legame con il territorio e con la comunità di San Nicolò da Tolentino, alla quale ha dedicato tanti anni della propria vita. Alle esequie ha partecipato, in rappresentanza della città di Ventimiglia, il vicesindaco Marco Agosta, portando la vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale. Alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione e dell’intera città di Ventimiglia".