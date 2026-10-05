Incendi da ieri nell'estremo Ponente, spento il rogo di Perinaldo: a Pairola iniziata la bonifica

Sono state ore di intenso lavoro per le squadre impegnate sul fronte degli incendi boschivi che hanno interessato il Ponente. La situazione è ora in miglioramento, con due scenari distinti: a Perinaldo l'incendio è stato completamente spento, mentre nella zona di Pairola, a San Bartolomeo al Mare, è iniziata la fase di bonifica dopo la ripresa del rogo durante la notte. Le operazioni hanno visto impegnati vigili del fuoco e volontari, chiamati a fronteggiare focolai in aree particolarmente delicate. Dopo le ore più difficili, l'attenzione si concentra ora sulla verifica del territorio e sulla messa in sicurezza delle zone interessate.

A Perinaldo il rogo può essere considerato definitivamente spento. Dopo il presidio effettuato per tutta la notte, le squadre hanno completato le operazioni necessarie a escludere la presenza di focolai ancora attivi. Un lavoro che ha richiesto particolare attenzione, soprattutto nelle zone boschive dove le fiamme possono lasciare braci o piccoli focolai difficili da individuare. Il controllo dell'area è quindi proseguito fino al completo spegnimento, consentendo di dichiarare concluso l'intervento. Non si registrano al momento nuove riprese dell'incendio, che aveva impegnato per ore uomini e mezzi nella zona sopra l'abitato.

Situazione differente, invece, a Pairola, dove l'incendio ha avuto una nuova ripresa nel corso della notte, arrivando nuovamente a minacciare la zona abitata. La vicinanza delle fiamme alle abitazioni aveva reso necessario, a scopo precauzionale, evacuare una villa, mentre le squadre continuavano a operare per contenere il fronte. Il lavoro notturno ha permesso di superare la fase più delicata e, con il miglioramento della situazione, è ora iniziata la fase di bonifica. L'obiettivo è eliminare ogni possibile focolaio residuo e mettere in sicurezza l'area, evitando che le fiamme possano riprendere vigore.

La bonifica rappresenta infatti una fase particolarmente importante dopo un incendio, soprattutto quando il rogo ha interessato aree di vegetazione e si è sviluppato nelle vicinanze delle abitazioni. Le squadre devono verificare attentamente il terreno, individuando eventuali punti ancora caldi e intervenendo prima che possano trasformarsi in nuove fiamme. A Pairola resta quindi alta l'attenzione sulla zona interessata dall'incendio, anche dopo il contenimento del fronte. Le operazioni proseguiranno fino a quando sarà possibile considerare l'area completamente messa in sicurezza, mentre viene mantenuto il monitoraggio del territorio.

Nel frattempo, la conclusione dell'emergenza a Perinaldo consente di tracciare un primo bilancio positivo dopo una notte di presidio. Il completo spegnimento del rogo permette infatti di concentrare le risorse sulla bonifica di Pairola, dove la situazione resta più delicata per la presenza delle abitazioni nelle immediate vicinanze. Due incendi distinti, dunque, con evoluzioni diverse, ma che hanno richiesto un impegno significativo da parte dei soccorritori. Per entrambi resta fondamentale il controllo del territorio anche nelle prossime ore, quando sarà possibile verificare definitivamente gli effetti delle fiamme e l'assenza di ulteriori focolai.