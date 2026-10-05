Revocata la misura cautelare per Salvatore Caronia: "Ho chiarito la piena correttezza del mio operato"

È stata revocata la misura cautelare disposta nei confronti di Salvatore Caronia, amministratore delegato e direttore generale di Giochi del Titano ed è direttore del personale al Casinò di Sanremo. La società sammarinese finita al centro della vicenda giudiziaria relativa al presunto riciclaggio di denaro all'interno della sala Diamond di San Marino. La revoca è arrivata oggi al termine dell'interrogatorio al quale Caronia è stato sottoposto dai Commissari Inquirenti. A comunicarlo è stato lo stesso manager, che ha voluto rendere noto l'esito dell'audizione e ribadire la propria posizione rispetto all'inchiesta. Una vicenda che nelle ultime ore ha portato all'attenzione della magistratura sammarinese diverse posizioni e che vede coinvolte complessivamente sette persone.

"In data odierna, nell'immediato seguito del mio interrogatorio, è stata revocata, direttamente dai Commissari Inquirenti, la misura cautelare dagli stessi disposta a mio carico", ha spiegato Caronia. Nel corso dell'interrogatorio, l'amministratore delegato ha avuto modo di fornire la propria ricostruzione dei fatti e di illustrare le motivazioni che, secondo quanto riferito, dimostrerebbero la piena correttezza del suo comportamento. Un passaggio che arriva mentre l'indagine sul presunto riciclaggio prosegue e dovrà ora chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Caronia ha quindi scelto di ribadire la propria fiducia nell'operato della magistratura, manifestando la volontà di collaborare nell'ambito del procedimento.

"In tale sede – ha spiegato Caronia –, ho infatti avuto occasione di esporre, in modo compiuto, le ragioni a sostegno della piena correttezza del mio operato". Il manager sottolinea quindi di confidare nel lavoro degli inquirenti e nella possibilità di chiarire definitivamente la propria posizione nel prosieguo dell'inchiesta. "Confido nell'operato della magistratura e nella possibilità di dimostrare – ha aggiunto – il mio totale e assoluto rispetto delle regole, anche in questa complessa vicenda". Una presa di posizione netta, con la quale Caronia intende rimarcare la propria estraneità a eventuali condotte irregolari e la volontà di affrontare il procedimento con piena fiducia nell'autorità giudiziaria.

Nel frattempo, lo stesso Caronia ricorda di aver scelto volontariamente di sospendersi dalle proprie funzioni. Una decisione assunta, spiega, non soltanto per tutelare la propria posizione personale, ma anche nell'interesse della società Giochi del Titano, che ha guidato per quasi vent'anni. "Mi sono volontariamente auto sospeso dalle mie funzioni – ha precisato –, al fine ultimo di tutelare, oltre la mia persona, anche gli interessi della società". Una scelta che, nelle parole dell'amministratore delegato e direttore generale, nasce dalla volontà di evitare che la vicenda giudiziaria possa avere ripercussioni sull'azienda e sulla sua attività.

Caronia ha anche rivendicato il percorso professionale compiuto alla guida di Giochi del Titano, sottolineando la dedizione con cui ha svolto il proprio incarico per quasi un ventennio e il rispetto delle norme come principio guida della sua attività. La revoca della misura cautelare rappresenta dunque un passaggio significativo nella vicenda, mentre l'inchiesta sul presunto riciclaggio resta aperta e saranno gli ulteriori sviluppi giudiziari a delineare il quadro complessivo delle responsabilità.