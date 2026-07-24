Ventimiglia, la tradizione di Mentone protagonista alla Battaglia di Fiori Kids con il gruppo storico "La Mentonnaise"

La cultura popolare di Ventimiglia e Mentone si incontrano questa sera in occasione della Battaglia di Fiori Kids, la sfilata dei carri fioriti dedicata ai più piccoli organizzata dal Comune di Ventimiglia con la collaborazione della Pro Loco Intemelia 26 e dell’Associazione Compagnia Carristi Ventimiglia. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà un ospite d’onore internazionale: il gruppo francese "La Mentonnaise", storica associazione culturale nata a Mentone nel 1945 per tutelare e tramandare le tradizioni della città e del territorio.

La formazione transalpina porterà a Ventimiglia un patrimonio fatto di musica, danze e memoria popolare, con l’obiettivo di mantenere vive le radici della comunità mentonasca attraverso il recupero degli abiti tradizionali, dei canti e del dialetto locale. Un appuntamento che rafforza il legame tra le due città di confine, accomunate da una storia secolare e da una forte identità culturale.

"La Mentonnaise" è conosciuta per le sue rappresentazioni che raccontano la vita quotidiana e le vicende storiche dei secoli passati, attraverso spettacoli nei quali i componenti del gruppo indossano gli abiti tipici della tradizione mentonasca e si esibiscono in danze accompagnate da strumenti musicali caratteristici. Una testimonianza preziosa di usi e costumi che ancora oggi vengono custoditi e trasmessi alle nuove generazioni.

La presenza del gruppo francese sarà possibile grazie alla collaborazione con la Pro Loco Intemelia 26, in un’ottica di amicizia, vicinanza e condivisione tra realtà culturali di territori vicini. Le atmosfere della tradizione di Mentone si uniranno così a quelle della Cumpagnia di Ventemigliusi, dando vita a un incontro tra due mondi profondamente legati dalla storia del Ponente ligure e della Costa Azzurra.

Ad accompagnare la serata saranno inoltre le note della Banda Musicale Città di Ventimiglia e le musiche dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, insieme ai numerosi bambini che animeranno la sfilata dei carri fioriti. Un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie e visitatori, con il linguaggio universale della musica e delle tradizioni.

Una serata dedicata alla memoria e all’identità di due città di confine, Ventimiglia e Mentone, che pur appartenendo a realtà diverse hanno saputo conservare nel tempo una personalità culturale forte e riconoscibile. La Battaglia di Fiori Kids diventa così non soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare un patrimonio storico condiviso nato nel corso del Novecento e ancora oggi capace di unire le comunità.