Sanremo: sabato prossimo alla Lilt evento rivolto in particolare ai pazienti oncologici e ai loro caregiver

Il gruppo ‘La Rinascita Lilt’ organizza, per sabato prossimo nella sede di via Duca degli Abruzzi a Sanremo, un evento speciale aperto a tutti e rivolto in particolare ai pazienti oncologici e ai loro caregiver.

Sarà un’occasione unica per scoprire il potere dell’ipnosi e il suo impatto sul benessere psicofisico, con un focus particolare sull’ambito oncologico. Il ‘viaggio’ sarà guidato dalla Dottoressa Sciolla, psicoterapeuta e ipnotista, che accompagnerà i presenti in un momento di confronto e sperimentazione pratica.

L’ipnosi è uno stato naturale della mente, in cui corpo e pensiero si armonizzano, aprendo la strada a nuove risorse interiori. Numerosi studi dimostrano come le suggestioni ipnotiche possano alleviare il dolore nel 75% delle persone e attivare aree cerebrali coinvolte nella sua modulazione, come la corteccia cingolata anteriore e l’insula.

Sarà un incontro per comprendere, provare e riscoprire il potenziale della nostra mente, un passo concreto verso un maggiore benessere.