Asl1, Confesercenti e le scuole imperiesi scendono in campo per lo screening (Foto)

Obiettivi diversi ma un unico fine, quello di salute e benessere. Così si potrebbero riassumere la partnership e la sinergia tra Asl1 e l'associazione di categoria Confesercenti della provincia di Imperia. Oggi è stato presentato un progetto dedicato allo screening e prevenzione, proprio per diffondere una cultura dedicata allo “stare bene” e allo svolgere controlli periodici. Pertanto, Asl1 e Impresa Donna di Confesercenti, in occasione dell'8 marzo Festa della Donna, scendono in campo con un'iniziativa che ha coinvolto anche le scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia. Oltre 25mila cartoline sono state stampate e distribuite nelle scuole imperiesi, con un messaggio, del quale gli studenti si fanno ambasciatori per amici e parenti, dove si invita a prenotare uno screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno, del collo dell'utero e del colon retto. Una iniziativa che vede in prima fila il Dipartimento di Prevenzione - S.C. Gestione Promozione Salute e Sicurezza di Asl1 che ha in serbo altre proposte per divulgare la cultura della salute fra la cittadinanza.

“La cultura della prevenzione – afferma il DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – è un’attività che Asl1 vuole diffondere sempre di più tra la popolazione di ogni età, ed il nostro impegno va proprio in questa direzione. Le attività messe in campo, anche con Confesercenti, sono la dimostrazione di quanta attenzione ci sia nel formare e informare l'utenza sugli screening gratuiti per la prevenzione. Un grazie va all'associazione di categoria ed ai suoi associati e anche all'ufficio scolastico provinciale per aver collaborato alla distribuzione delle oltre 25mila cartoline informative per lo screening mammografico e pap test".

“Diverse sono – aggiunge Ino Bonello presidente provinciale - le tematiche e le opportunità di collaborazione che la Confesercenti ha il piacere da oggi, dopo questa importante giornata , di poter portare avanti con la Asl1. Il circuito Confesercenti con la rete degli associati, il centro di formazione Cescot , Impresa Donna, vogliono essere “ambasciatori” delle numerose campagne e attività indette nell'ambito della salute e della prevenzione da parte della Asl1, in una sinergia molto stretta che permetterà di raggiungere un numero elevato di aziende e di operatori in tutta la Provincia. Parteciperemo con il nostro brand “Fattorie di Gusto“ per promuovere la sana alimentazione, sostenere i cibi locali a km. Zero – conclude -e i vantaggi che la Dieta Mediterranea porta alle persone”.

“La partecipazione di Cescot - dichiara Sergio Scibilia, presidente Cescot Imperia- sarà rivolta ai corsi di formazione che svolgiamo durante l'anno. L'apporto dell'Asl1 sarà diretto e rivolto direttamente a tutti i corsisti che parteciperanno alla nostra formazione, con inserimento di pillole di “ best practices” sui temi della prevenzione, della salute , sicurezza sul lavoro predisposte dai settori competenti dell'azienda sanitaria. Una novità nell'ambito del mondo della formazione, che vuole sempre piu' prevenire , informando i prossimi imprenditori".

Per Impresa Donna è intervenuta la dottoressa Erika Martini: "La collaborazione è nata un po' di tempo fa. L'obiettivo è essere un ponte per iniziative come questa, che cercano anche di coinvolgere le aziende. E iniziative come questa ci piacciono moltissimo".