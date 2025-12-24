Per le festività natalizie tornano in provincia gli ambulatori aperti dei Medici di Base

Rilanciando e implementando l’esperienza degli ultimi anni, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che è stata attivata a partire dal fine settimana dell’Immacolata e sarà poi ripresa nelle prossime festività natalizie.

Si ripropongono le aperture straordinarie di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.

In Asl1 saranno operativi i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari:

Distretto ventimigliese dal 25 al 28 dicembre 2025

L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera, aperto h24.

Distretto sanremese dal 25 al 28 dicembre 2025

25-12 Dott. Luongo Stefano corso Imperatrice 7 – Sanremo, dalle 8 alle 12

25-12 Dott. Moraglia Nicolò piazza Scovazzi 2 – Santo Stefano al Mare, dalle 8 alle 12

25-12 Dott.sa Tibaldi Claudia corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 14 alle 17

26-12 Dott. Comparato Federico corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 8 alle 12

26-12 Dott.sa Tibaldi Claudia corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 14 alle 17

27-12 Dott. Comparato Federico corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 8 alle 12

27-12 Dott. Luongo Stefano corso Imperatrice 7 – Sanremo, dalle 14 alle 17

27-12 Dott. Cecchelli Enrico via Garibaldi 63 – Riva Ligure, dalle 8 alle 12

27-12 Dott.sa Zaharia Veronica piazza Scovazzi 9 – Santo Stefano al Mare, dalle 14 alle 17

28-12 Dott.sa Hoxhaj Fabiola corso Imperatrice 7 – Sanremo, dalle 8 alle 12

28-12 Luongo Stefano corso Imperatrice 7 – Sanremo, dalle 14 alle 17

28-12 Dott. Cecchelli Enrico via Garibaldi 63 – Riva Ligure, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17