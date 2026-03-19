Sanremo, “Contrazioni Pericolose” al Teatro del Casinò: risate e riflessione con Rocío Muñoz Morales e Giorgio Lupano

Prosegue la stagione teatrale del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con un nuovo appuntamento all’insegna della comicità intelligente e raffinata. Martedì 31 marzo alle ore 21 andrà in scena “Contrazioni Pericolose”, pièce brillante interpretata da Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta.

Lo spettacolo promette risate e momenti di riflessione grazie a un mix di ironia, garbo e professionalità, elementi che caratterizzano una rappresentazione capace di raccontare la contemporaneità con leggerezza ma senza superficialità.

L’appuntamento si inserisce in una stagione teatrale ricca di nomi importanti, che ha già visto alternarsi sul palco artisti come Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere e Giampaolo Morelli, confermando la qualità e il prestigio della proposta culturale sanremese.

“Contrazioni Pericolose” rappresenta un ulteriore tassello di un cartellone pensato per offrire al pubblico non solo momenti di svago, ma anche occasioni di riflessione, attraverso spettacoli che spaziano tra classici e nuove produzioni, sempre con uno sguardo attento alla realtà contemporanea.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Platea secondo settore € 20.00

Galleria € 15.00

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Biglietteria attiva anche online.

Gli eventi sono in vendita online sul sito: https://www.boxol.it/casinosanremo

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/contrazioni-pericolose/576313

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/furore--di-john-steinbeck/576317

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321​

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni:

martedì

giovedì

venerdì

sabato

dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it

www.casinosanremo.it

Gli appuntamenti

Martedì 31 marzo ore 21.00

ArtistiAssociati-Centro di produzione teatrale presenta

CONTRAZIONI PERICOLOSE

Scritta e diretta da Pignotta con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta

Contrazioni pericolose è uno spettacolo che segna un cambio di volta nella carriera di Gabriele Pignotta, sia come attore che autore. Gli ingredienti vincenti ci sono tutti, situazioni comiche, momenti di scontro – incontro che fanno riflettere, un grande feeling fra gli attori sul palco e un pizzico di mistero che non guasta mai.

Contrazioni pericolose però non è una semplice commedia, come se ne sono viste numerose negli ultimi anni e a differenza delle precedenti opere di Pignotta compie un passo in più. Si tratta di un passo importante che varca la soglia dell’esplorazione dell’animo, delle pulsioni, paure, speranze e desideri di una generazione che ha voglia di trovare un suo equilibrio nel marasma di una vita che ha perso punti di riferimento certi.

Massimo Martina (Giorgio Lupano) e Martina Massimo (Rocío Muñoz Morales) sono amici da anni. Il loro incontro è stato fortuito, dettato dalla strana coincidenza del nome con il cognome dell’altro, ma da quel momento fra loro è nato qualcosa. Quella che sembra una semplice amicizia, quell’amicizia che potrebbe nascondere un vulcano, viene però placata dai timori di una vita che fatica a dare quella concretezza in grado di apportare all’animo umano la forza per compiere grandi cambiamenti nello status quo. Ma sarà proprio un cambiamento a sconvolgere la loro vita, Martina resterà incinta e Massimo lo scoprirà solo quando lei entrerà in travaglio.

Questo è il momento giusto per l’eruzione di quel vulcano di emozioni che i due si portano dentro da anni. In una sala parto nella quale i giochi di luce rispecchiano, sapientemente, i dolori e gli incontri fra i due protagonisti gioca un ruolo fondamentale l’ostetrico Francesco (Gabriele Pignotta). Quest’ultimo, bene rappresenta la rassegnata passione di chi lavora e vive situazioni di estrema gioia e dolore negli ospedali romani, che anno dopo anno sono sempre più in difficoltà per carenza di personale e scarsi mezzi a disposizione.