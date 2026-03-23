Aperitivo con spettacolo, a Vallecrosia va in scena "Storie di donne e magia" (Foto)

Aperitivo con spettacolo a Vallecrosia. "Storie di donne e magia" andrà in scena martedì 24 marzo alle 17.30 alla Bottega del caffè in via Roma.

Il Circolo Reading e Drama di Ventimiglia, creato da Lilia De Apollonia, proporrà, infatti, uno spettacolo di teatro e illusionismo. "Il Caffè Pasqualini di Vallecrosia, negli anni, è diventato una sorta di caffè letterario" - afferma Lilia De Apollonia - "Per chiudere il mese della festa delle donne verrà portato in scena 'Storie di donne e magia', alcune scene a più personaggi, momenti di mentalismo e illusioni, monologhi e una serie di figure figure femminili iconiche rese con poesia dagli interpreti.

"In tutto si esibiranno sei attori: Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Giolli, Enza Manna, Gianpietro Lorenzato oltre a me, che sono anche la regista" - svela Lilia De Apollonia - "Prenotazioni al numero 0184290284".