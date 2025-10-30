Ventimiglia, al via il “Progetto Fiducia”: controlli mirati della Polizia a sostegno dei commercianti

Rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, con particolare attenzione al mondo del commercio. È l’obiettivo del nuovo “Progetto Fiducia”, l’iniziativa lanciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia su indicazione della Questura di Imperia.

Il progetto nasce in risposta alla crescente pressione criminale che, negli ultimi anni, ha colpito gli esercenti su tutto il territorio nazionale, bersaglio di furti, danneggiamenti e atti intimidatori. Una realtà che a Ventimiglia, città di confine e vetrina commerciale della provincia, richiede un presidio costante e un contatto diretto con chi ogni giorno vive il territorio.

Da ieri, le pattuglie della Polizia di Stato hanno avviato controlli mirati negli esercizi commerciali del centro e delle zone periferiche, inclusa l’area mercatale, spesso nel mirino di malintenzionati. Gli agenti, in servizio appiedato soprattutto nelle ore più sensibili come quelle della chiusura serale, stanno incontrando gli operatori per raccogliere segnalazioni e garantire una presenza rassicurante.

L’iniziativa prende avvio anche a seguito dei recenti confronti con Confcommercio Ventimiglia e in vista dell’aumento dei flussi commerciali tipico del periodo autunnale e delle festività natalizie. "La sicurezza si costruisce insieme e quotidianamente": è il messaggio che gli agenti stanno portando sul campo, riaffermando il ruolo della Polizia di Stato come presidio attivo e vicino alla cittadinanza.