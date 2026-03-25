I Comuni del Bacino Sanremese alla collaterale del Festival dei Fiori: “Un’occasione per valorizzare i nostri borghi”

Anche quest’anno i Comuni del Bacino Sanremese prenderanno parte alla collaterale del Festival dei Fiori, in programma dal 26 al 29 marzo a Sanremo. A confermarlo è il presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Matteo Orengo, che a nome di tutte le amministrazioni coinvolte ha espresso un sentito ringraziamento agli assessori Moscato e Sindoni per aver garantito ancora una volta la partecipazione dei territori all’importante manifestazione.

La scelta di Piazza Colombo come location centrale dell’evento rende, secondo Orengo, la presenza dei Comuni “ancora più strategica”, offrendo un palcoscenico privilegiato per promuovere i borghi dell’entroterra e farli conoscere al vasto pubblico che visiterà la città nei giorni del Festival. Le installazioni floreali saranno dedicate al tema: “L’entroterra è un grande spettacolo… teniamolo pulito”, un messaggio che unisce valorizzazione paesaggistica e sensibilità ambientale.

“Poter parlare della nostra storia e delle nostre tradizioni attraverso composizioni floreali di grande impatto è motivo di grande soddisfazione”, sottolinea Orengo, evidenziando come la manifestazione rappresenti un’importante occasione di visibilità per i Comuni del comprensorio.