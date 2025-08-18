Dal Piemonte alla Liguria, il più giovane scrittore del Salone del Libro di Torino 2025 al Bordighera Book Festival (Foto)

Dal Piemonte alla Liguria. Il più giovane scrittore del Salone del Libro di Torino, il dodicenne Ettore Borreani Lipani di Prato Nevoso a Frabosa Sottana, parteciperà al Bordighera Book Festival. Il giovane scrittore sarà tra gli ospiti della kermesse letteraria che andrà in scena dal 28 al 31 agosto in corso Italia a Bordighera per presentare "Le Nannastorie di Ettore".

Nonostante la giovane età Ettore è riuscito a realizzare il suo sogno: scrivere e pubblicare un libro di fiabe. Con la sua determinazione ha dimostrato che la passione per la scrittura può nascere e crescere in chiunque, indipendentemente dall’età. Con le sue storie ha, infatti, già conquistato il cuore di tanti lettori. Ettore, dal 16 maggio ad oggi ha venduto 930 copie del suo libro che si può trovare anche in diversi punti vendita dell'Imperiese.

Ha partecipato al Salone del Libro di Torino, edizione 2025, per la Libreria dei self publisher dove ha raggiunto il record di vendite, ha preso parte al concorso di poesia inedita “Il Federiciano”, ha presentato il suo libro in vari eventi come 'Libri in vetrina in val Maudagna', alla biblioteca di Lesegno, al supermercato Conad di Arma di Taggia e, inoltre, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento di merito da parte del Consiglio Regionale del Piemonte. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del Palazzo Lascaris della Regione Piemonte, dove il vicepresidente Franco Graglia ha consegnato personalmente il premio sottolineando il talento e la passione di questo giovane scrittore. A breve Ettore, accompagnato dalla mamma Beatrice Borreani, parteciperà, il 24 agosto, alla Fiera della Nocciola a Cortemilia, una manifestazione di grande richiamo nel panorama agricolo e gastronomico piemontese, e prenderà parte al Bordighera Book Festival, uno degli appuntamenti letterari più importanti della Liguria. Un'occasione unica per far conoscere il suo lavoro e per confrontarsi con altri scrittori e appassionati.

Il libro di fiabe di Ettore, così amato e apprezzato dai lettori, parla di un bambino che "ha 9 anni e vive con la sua mamma da sempre. Grintoso, affettuoso e generoso. I suoi mondi fantastici coinvolgono la super nonna Gabriella, meravigliosa complice delle sue monellate. Alle sue avventure partecipano Mafalda, il suo cucciolo di rottweiler e Penelope, la gatta irriverente, che a seconda delle circostanze si trasformano in libellula, cavallo, renna, in cambio di latte e biscotti!".

Con il suo libro ha, anche, lanciato una raccolta fondi. Alcune sue copie sono state, infatti, dedicate a sostegno del progetto A.G.A.P.E' per la popolazione del Madagascar che ha come obiettivo vivere la carità e condividerla, creare una casa di accoglienza dei poveri, fare educazione e scolarizzazione, formare e preparare il futuro, creare e offrire lavori ai giovani, nutrire i poveri e i bisognosi, curare e visitare gli ammalati e costruire pozzi d'acqua.

Ettore, in poco tempo, ha, perciò, raggiunto risultati sorprendenti ma i suoi progetti futuri sono altrettanto ambiziosi: l’autore in erba ha annunciato l’uscita di un nuovo libro, questa volta dedicato alla cucina, un settore in cui desidera esprimere la sua creatività e condividere le sue ricette preferite con un pubblico sempre più vasto. "Tutto questo riscontro e apprezzamento per il mio lavoro mi dà la forza di continuare a scrivere e a credere nei miei sogni" - dice Ettore Lipani.

La sua storia è un esempio di come l’arte della scrittura possa essere un veicolo di emozioni, di condivisione e di crescita personale. Ettore Lipani si distingue non solo per la sua giovane età ma per la maturità delle sue idee e per il cuore che mette in ogni parola scritta. La sua vittoria rappresenta un messaggio di speranza e di entusiasmo per tutti i giovani che desiderano esprimersi e lasciare il proprio segno nel mondo.