Favole e barzellette, "Le Nannastorie di Ettore" sbarcano al Bordighera Book Festival (Foto)

Favole e barzellette al Bordighera Book Festival. Sabato pomeriggio i presenti sono stati trasportati nel magico mondo de "Le Nannastorie di Ettore", libro scritto a nove anni da Ettore Borreani Lipani di Prato Nevoso, a Frabosa Sottana.

Il più giovane scrittore del Salone del Libro di Torino, edizione 2025, ha, infatti, letto alcuni brani tratti dal suo libro di fiabe e ha risposto alle domande di una 'gigante Ape' che, insieme a lui, ha intrattenuto il pubblico nel salotto allestito in corso Italia. Il libro di fiabe di Ettore parla di un bambino che "ha 9 anni e vive con la sua mamma da sempre. Grintoso, affettuoso e generoso. I suoi mondi fantastici coinvolgono la super nonna Gabriella, meravigliosa complice delle sue monellate. Alle sue avventure partecipano Mafalda, il suo cucciolo di rottweiler e Penelope, la gatta irriverente, che a seconda delle circostanze si trasformano in libellula, cavallo, renna, in cambio di latte e biscotti!".

Con le sue storie Ettore è riuscito ad appassionare bimbi e adulti anche a Bordighera. Alla fine dell'incontro, il giovane scrittore, che ha già partecipato al Salone del Libro di Torino, edizione 2025, dove ha raggiunto il record di vendite, e alla Fiera della Nocciola a Cortemilia, ha preso parte al concorso di poesia inedita “Il Federiciano”, ha presentato il suo libro in vari eventi, alla biblioteca di Lesegno, al supermercato Conad di Arma di Taggia e, inoltre, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento di merito da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, si è reso disponibile a fare foto e a firmare copie del suo primo capolavoro letterario. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, l'assessore di Bordighera Milena Rodà, il consigliere comunale Barbara Bonavia e il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

Ettore, in poco tempo, ha raggiunto risultati sorprendenti ma i suoi progetti futuri sono altrettanto ambiziosi: l’autore in erba ha annunciato l’uscita di un nuovo libro, questa volta dedicato alla cucina. "Si potranno trovare diverse ricette e tre storie" - svela Ettore - "Chissà magari il prossimo anno tornerò a presentarlo al Bordighera Book Festival".

"Le Nannastorie di Ettore" è stata l'opera che ha venduto il maggior numero di copie a Bordighera. Un traguardo che il giovane scrittore ha festeggiato, insieme alla mamma Beatrice Borreani, da Chez Louis.