Sanremo, scatta l’allerta arancione: scuole chiuse, stop a mercati e impianti sportivi

Sanremo si prepara a fronteggiare l’ondata di maltempo prevista da ARPAL e Protezione Civile. Dalla mezzanotte di oggi, domenica 21 settembre, fino alle 13 di domani, lunedì 22 settembre, la città sarà in allerta arancione per temporali.

Il sindaco Alessandro Mager, dopo un confronto con il comandante della Polizia municipale e Protezione civile comunale Fulvio Asconio, ha firmato un’ordinanza precauzionale che dispone la sospensione didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Nel provvedimento rientrano anche la chiusura di cimiteri, parchi e giardini comunali, impianti sportivi e sottopassi, oltre alla chiusura dei convitti e al divieto di accesso al molo lungo del Porto Vecchio. Sospesi anche i mercati su area pubblica e le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade.

In serata verrà aperto il Centro Operativo Comunale, che resterà attivo per tutta la durata dell’allerta, coordinando il monitoraggio del territorio insieme alle forze preposte.

Il Comune ricorda che, in caso di necessità, i cittadini possono contattare il Pronto Intervento al numero verde 800 602 800.