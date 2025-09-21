 / Attualità

Attualità | 21 settembre 2025, 13:55

Allerta arancione, a Ceriana scuole, palestre e cimiteri chiusi fino a domani alle 13

Il provvedimento deciso dal Comune in via precauzionale per il rischio temporali

Allerta arancione, a Ceriana scuole, palestre e cimiteri chiusi fino a domani alle 13

A seguito dell’allerta arancione per temporali emessa da ARPAL, il Comune di Ceriana ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, oltre che delle palestre e dei cimiteri comunali.

Il provvedimento è valido dalla mezzanotte di oggi, domenica 21 settembre, fino alle ore 13 di domani, lunedì 22 settembre, fascia temporale in cui è previsto il massimo rischio per fenomeni temporaleschi intensi.

La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza di studenti, famiglie e cittadini, in linea con le indicazioni di Protezione Civile e Regione Liguria.

L’amministrazione invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti durante le ore di allerta.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium