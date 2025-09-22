Maltempo e allerta arancione: la perturbazione si sta esaurendo, in provincia scesi tra 10 e 40 mm, oltre 400 in Val Bormida

Termineranno nel corso della prima mattinata gli effetti della struttura convettiva prefrontale che, stanotte, ha colpito soprattutto il savonese e la zona a Ponente del genovesato. La perturbazione annunciata ieri con l’allerta arancione per temporali, ha scatenato tuoni e fulmini su buona parte della regione, incentrandosi in particolare nell’entroterra di Savona (gli aggiornamenti QUI).

A Dego, in Val Bormida, si sono toccati i 400 millimetri di pioggia, dei quali 100 in una sola ora, tra l’una e le due. Situazioni leggermente inferiori in località vicine, come Cairo Montenotte e Rossiglione. La perturbazione è alimentata da intense correnti di scirocco umide e instabili che precedono l'arrivo del fronte attualmente sulla Francia.

Nella nostra provincia si sono registrati forti temporali e, in molte località, anche interruzioni di corrente. Decisamente meno importanti le precipitazioni che, nel dettaglio (aggioramento delle ore 7) hanno visto queste altezze: Pornassio 47, Airole 38, Apricale 37, Col di Nava 35, Verdeggia 32, Pieve di Teco 31, Rocchetta Nervina e Bajardo 27, Castelvittorio e Triora 26, Pigna e Borgomaro 25, Dolceacqua e Ceriana 23, Dolcedo 21, Seborga 20, Ventimiglia 19, Montalto Carpasio 17, Sanremo, Pontedassio e Cipressa 15, Imperia 11, Diano Marina 10.

Vista l’esigua caduta di pioggia i corsi d’acqua della nostra provincia hanno riportato un lievissimo innalzamento senza portare alcun problema di sorta. Situazione decisamente diversa da quelli della Val Bormida che sono attenzionati dalle autorità competenti. In lieve calo le temperature nella nostra provincia con le minime che hanno visto stamattina gli 11/12 gradi nel profondo entroterra, dove si è arrivati anche a 14/15 tra Triora e Pornassio. Minime più elevate sulla costa, tra i 18 di Ventimiglia e i 19 di Sanremo e Imperia.

L'immagine del satellite alle 6

Guardando le immagini che provengono dai satelliti meteorologici, queste ci consegnano un miglioramento del tempo già dalle prime ore della mattinata, con la perturbazione che sta viaggiando verso Est. Qualche 'strascico' del fronte perturbato potrebbe portare ancora qualche rovescio ma nulla di particolarmente grave. Non sono escluse importanti schiarite nel corso delle prossime ore mentre l'allerta arancione per temporali (il massimo grado per questo tipo di evento meteo) chiuderà alle 13.

Anche quest’oggi non mancheranno, ne siamo certi, le polemiche in relazione alla chiusura delle scuole che, lo ricordiamo, non riguardano la città di Imperia mentre in quasi tutte le altre è stato deciso il contrario. Effettivamente la perturbazione ha colpito soprattutto la costa francese nella zona di Tolone in Francia (dove si sono registrati anche gravi danni) e, come detto, anche parte del savonese e della provincia di Genova.

Ancora una volta l’imperiese è stato ‘saltato’ dalla parte più intensa del fronte perturbato. Da evidenziare, però, l’estrema difficoltà nel prevedere con precisione le zone dove i temporali possano colpire in questa stagione e, anche in questo caso, i temporali avrebbero potuto colpire anche la nostra provincia. Solo alcune correnti hanno portato le aree più intense in altre zone, che in queste ore saranno costrette a fare la conta dei danni.

Intanto, per i prossimi giorni, il tempo vedrà un’alternanza tra sole e qualche annuvolamento che potrà sfociare in brevi piogge nella giornata di mercoledì. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo. L’autunno è decisamente iniziato.