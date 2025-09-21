 / Attualità

Allerta meteo, scuole chiuse in diversi comuni del Ponente: da Ventimiglia a Taggia, decisioni a catena

Chiusura delle scuole domani, lunedì 22 settembre, a Ventimiglia, Santo Stefano al Mare, Taggia e Ceriana; a Riva Ligure sospensione già prevista per la festa patronale.

La forte ondata di maltempo attesa sulla Liguria ha spinto diversi Comuni del Ponente a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 22 settembre, in concomitanza con l’allerta arancione per temporali emanata da Arpal.

A Ventimiglia, Santo Stefano al Mare, Taggia e Ceriana è stata confermata la sospensione delle attività scolastiche. A Riva Ligure, invece, le scuole rimarranno chiuse per la festività patronale, mentre altri comuni stanno valutando provvedimenti analoghi.

A Taggia, il sindaco ha annunciato l’attivazione del Centro operativo comunale e la chiusura di tutte le scuole sul territorio, oltre all’annullamento del mercato settimanale di Arma. L’amministrazione raccomanda massima prudenza e di limitare gli spostamenti non necessari.

La stessa linea è stata adottata anche dagli altri comuni che hanno già ufficializzato la sospensione delle lezioni, in un quadro che richiama alla massima attenzione anche a Sanremo, dove sono previste ulteriori misure precauzionali.

Andrea Musacchio

