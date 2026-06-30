Ospedaletti potenzia i servizi estivi: spiaggia facilitata, centro estivo comunale e giornata a Le Caravelle per bambini e ragazzi

Il Comune di Ospedaletti rafforza i servizi estivi dedicati a bambini, ragazzi e persone con disabilità, confermando l'attenzione dell'Amministrazione Comunale verso le famiglie e le fasce più fragili della popolazione.

Dal 1° luglio al 31 agosto sarà attivo il servizio di spiaggia facilitata per persone con disabilità sulla spiaggia libera antistante il Municipio. Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo, una delegazione di militi sarà presente in loco per aiutare le persone con disabilità ad attraversare la spiaggia ed entrare in acqua in condizioni di maggiore sicurezza e comfort.

A nome dell'Amministrazione comunale, il Vice-Sindaco Avv. Daniela Gozzi desidera ringraziare la CRI di Sanremo e il suo Presidente Avv. Ettore Guazzoni per questo importante servizio che si rinnova per il quarto anno consecutivo, confermando la sensibilità del 'nostro' comune verso le persone più fragili.

Mercoledì 1° luglio prenderà il via il Centro Estivo Comunale affidato alla Cooperativa Nuova Assistenza e rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Il Centro resterà aperto sino al 14 agosto e proporrà un ricco programma di attività: uscite al mare, sport e laboratori ricreativi, con l'obiettivo di offrire ai bambini una serena vacanza e al tempo stesso consentire ai genitori che lavorano di disporre di un servizio strutturato e di qualità.

“Come Amministrazione – sottolinea il Vice Sindaco – riteniamo fondamentale garantire alle famiglie un supporto concreto nel periodo estivo, offrendo ai più piccoli momenti di crescita, socialità e divertimento in un ambiente sicuro e qualificato”.

Per la giornata di venerdì 24 luglio il Comune di Ospedaletti ha organizzato una giornata al Parco Acquatico “Le Caravelle” di Ceriale (Sv) rivolta ai ragazzi di età compresa tra 10 e 14 anni. L'Amministrazione metterà gratuitamente a disposizione un pullman per il trasporto e garantirà la copertura assicurativa per tutti i partecipanti. Per ogni iscritto è prevista una quota di 17,00 euro relativa al solo ingresso al parco, da versarsi al momento dell'iscrizione presso l'Ufficio Scuola comunale; l'iscrizione dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Con queste iniziative il Comune di Ospedaletti intende offrire opportunità concrete di svago, socialità e inclusione a bambini, ragazzi e persone con disabilità, sostenendo al contempo le famiglie nel periodo estivo.