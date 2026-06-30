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Attualità | 30 giugno 2026, 13:16

Trasporto pubblico potenziato per il Palasalute di Sanremo: dal 6 luglio nuove corse con l'autostazione di piazza Colombo

Approvato il nuovo piano di collegamenti, previste 18 corse giornaliere senza costi aggiuntivi per il Comune

Trasporto pubblico potenziato per il Palasalute di Sanremo: dal 6 luglio nuove corse con l'autostazione di piazza Colombo

Come richiesto dall’Amministrazione comunale, è stato approvato un nuovo piano di trasporto pubblico per collegare il nuovo Palasalute di Sanremo con l’autostazione di piazza Colombo. Lo schema è stato deliberato dal consiglio provinciale riunitosi questa mattina, senza costi aggiuntivi a carico del Comune di Sanremo.

Il servizio prenderà il via il prossimo 6 luglio e prevede 18 corse giornaliere in salita più altrettante in discesa.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alessandro Mager, che aveva chiesto un intervento per agevolare tutti i cittadini nei loro spostamenti fino al Palasalute.

Abbiamo da subito prestato grande attenzione ai servizi legati alla nuova struttura di via San Francesco, partendo dall’implementazione delle aree di parcheggio, a disposizione dell’utenza e degli addetti ai lavori, fino al sistema di trasporto pubblico – dichiara il sindaco Alessandro Mager - L’obiettivo era infatti quello di ottenere un potenziamento del servizio, sia in termini di corse sia come logistica delle fermate dei bus, che potesse soddisfare le esigenza dell’utenza con percorsi e orari adeguati. Per questo non possiamo che essere soddisfatti dell’accoglimento delle nostre richieste, frutto delle interlocuzioni che, per un’ottimizzazione dei servizi, avevamo avviato con Asl, Provincia e Riviera Trasporti".

Redazione

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