Trasporto pubblico potenziato per il Palasalute di Sanremo: dal 6 luglio nuove corse con l'autostazione di piazza Colombo

Come richiesto dall’Amministrazione comunale, è stato approvato un nuovo piano di trasporto pubblico per collegare il nuovo Palasalute di Sanremo con l’autostazione di piazza Colombo. Lo schema è stato deliberato dal consiglio provinciale riunitosi questa mattina, senza costi aggiuntivi a carico del Comune di Sanremo.

Il servizio prenderà il via il prossimo 6 luglio e prevede 18 corse giornaliere in salita più altrettante in discesa.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alessandro Mager, che aveva chiesto un intervento per agevolare tutti i cittadini nei loro spostamenti fino al Palasalute.

“Abbiamo da subito prestato grande attenzione ai servizi legati alla nuova struttura di via San Francesco, partendo dall’implementazione delle aree di parcheggio, a disposizione dell’utenza e degli addetti ai lavori, fino al sistema di trasporto pubblico – dichiara il sindaco Alessandro Mager - L’obiettivo era infatti quello di ottenere un potenziamento del servizio, sia in termini di corse sia come logistica delle fermate dei bus, che potesse soddisfare le esigenza dell’utenza con percorsi e orari adeguati. Per questo non possiamo che essere soddisfatti dell’accoglimento delle nostre richieste, frutto delle interlocuzioni che, per un’ottimizzazione dei servizi, avevamo avviato con Asl, Provincia e Riviera Trasporti".