Sanremo torna agli anni '90 e 2000 con 'Forever Hits': questa sera Piazza San Siro si trasforma in una grande festa della musica

Le hit che hanno segnato gli anni '90 e 2000 sono pronte a tornare protagoniste nel cuore di Sanremo. Questa sera, a partire dalle 21, Piazza San Siro ospiterà Forever Hits, spettacolo musicale ideato per far rivivere al pubblico le emozioni di due decenni che hanno lasciato un segno nella storia della musica. L'evento, con la direzione artistica di Monia Russo di House Voice, è organizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo e promette una serata all'insegna della nostalgia, del divertimento e della condivisione, con ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Sul palco saliranno artisti di tutte le età accompagnati da una mega band dal vivo, che interpreterà alcuni dei brani più iconici degli anni '90 e 2000. Un repertorio capace di riportare alla memoria estati indimenticabili, primi amori, amicizie e momenti di spensieratezza che ancora oggi fanno parte dei ricordi di intere generazioni. L'obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare il concerto in un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso canzoni che continuano a emozionare e a far cantare il pubblico di ogni età.

A rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo saranno anche gli outfit ispirati agli anni '90 e 2000, studiati per ricreare fedelmente colori, tendenze e atmosfera di quel periodo. Ma il richiamo allo stile dell'epoca non riguarderà soltanto gli artisti. L'invito è rivolto anche agli spettatori, chiamati a partecipare con un abbigliamento a tema: spazio quindi a denim, colori fluo, bandane, occhiali iconici, sneakers e accessori vintage, per trasformare Piazza San Siro in una grande festa a cielo aperto dove pubblico e protagonisti condividano la stessa atmosfera.

A presentare la serata sarà Maurilio Giordana, speaker di Radio Onda Ligure, che accompagnerà il pubblico lungo il percorso musicale tra i grandi successi dei due decenni. La direzione artistica porta la firma di Monia Russo, fondatrice di House Voice, realtà impegnata da anni nella formazione e nella valorizzazione dei talenti musicali del territorio. L'iniziativa nasce con l'intento di proporre uno spettacolo di qualità, capace di coinvolgere persone di tutte le età e di celebrare il valore universale della musica, in una serata che punta a unire generazioni diverse attraverso le canzoni che hanno fatto la storia recente della musica pop.