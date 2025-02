Taggia: dimissioni di Jacopo Siffredi, il PD "Condividiamo l'esposto in Procura, serve far luce sull'episodio"

Interviene anche il Partito Democratico, dopo il consiglio comunale di ieri sera, sulle dimissioni del consigliere Jacopo Siffredi.

“Condividiamo la presa di posizione del gruppo consigliare ‘Progettiamo il futuro’ – evidenzia il Pd - e l'azione intrapresa nel fare un esposto in procura per far luce su quello che reputiamo essere un grave evento che getta ombre sulla libertà dei singoli consiglieri nell'esprimere una propria presa di posizione. Altresì gravi reputiamo le illazioni fatte dal Sindaco in merito alla quale tale decisione presa dal consigliere Siffredi sia frutto di mancata esperienza politica e che ciò abbia portato lo stesso a rimanere incastrato in ‘furbesche’ azioni di tipo politico da parte dei nostri consiglieri. Sia lo stesso Siffredi che il nostro capo gruppo Cascino hanno smentito tali dichiarazioni. Riteniamo pertanto grave una presa di posizione simile in quanto priva di fondamento”.

Il Pd sostiene la proposta avanzata dal Capogruppo Cascino in merito all'istituire una commissione per far luce in modo congruo alla vicenda anche all'interno dell'istituzione: “Auspichiamo l'approvazione di tale commissione nel prossimo consiglio comunale. Concludiamo l'intervento sottolineando come un tale evento nei confronti di un giovane esponente politico sia dannoso non solo verso esso ma anche verso l'integrità e l'immagine della politica stessa augurandoci chetali episodi non ricapitino. Esprimiamo piena solidarietà a Jacopo Siffredi sperando di vederlo in futuro ancora più motivato nell'impegno politico”.