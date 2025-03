Ventimiglia, alunni delle 'Biancheri' nel centro per anziani. Scullino: "Non rispettata la privacy degli studenti"

"La decisione, presa senza senno, di trasferire cinque classi nel nuovo centro anziani non accorgendosi per tempo che i ragazzi sarebbero stati in bellavista dei passanti, che si potevano anche fermare e salutare distraendo così tutti, sia docenti che studenti, è stata un'iniziativa assurda" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino commentando la decisione dell'Amministrazione Di Muro di trasferire alcune classi dell'istituto comprensivo 'Biancheri' nel nuovo centro per anziani.

"Non si è rispettata la privacy degli studenti che si sono trovati da un giorno all'altro in vetrina" - sottolinea il consigliere Scullino - "Tutti passando possono vedere i bambini mentre seguono le lezioni".

"Adesso, dopo l’enorme sperpero di denaro pubblico, si ritorna in via Roma: tre nelle scuole elementari e due classi in via Veneto" - dice Scullino.