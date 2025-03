Scuola Biancheri: Il PD di Ventimiglia critica la gestione degli spazi

"La decisione di collocare alcune classi della scuola Biancheri - nelle quali nel frattempo si stanno svolgendo i lavori di manutenzione urgente - all’interno del nuovo centro sociale per gli anziani, causa seri problemi all'amministrazione.

Dopo le accese polemiche scaturite dalle condizioni inaccettabili dei locali, l'amministrazione decide di cambiare. I ragazzi saranno spostati in vere e proprie aule, disponibili in altre scuole della città.

A farne le spese, in una situazione di perenne precariato, saranno ancora una volta esclusivamente gli alunni e i docenti. Un inutile dispendio di denaro pubblico, prima per l’acquisto di aule container, poi per la creazione di aule scolastiche con pareti di carton gesso e prive di finestre, per rendersi infine conto che la soluzione più semplice era già pronta: utilizzare spazi di altri istituti scolastici.

È evidente la mancanza di una seria e ragionata programmazione: purtroppo a subirne le conseguenze sono i nostri giovani studenti, ai quali va la nostra solidarietà."

A dirlo è in una nota stampa il circolo Pd di Ventimiglia.