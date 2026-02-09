Sanremo, auto contro moto all’incrocio tra via Roma e corso Mombello (Foto)

Incidente stradale nel pomeriggio a Sanremo, all’incrocio tra via Roma e corso Mombello, uno dei punti più trafficati della città. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile ha centrato una motocicletta su cui viaggiavano una donna e il figlio.

L’impatto ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e tre pattuglie della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La donna e il bambino, entrambi a bordo della moto, sono rimasti coinvolti nello scontro. Le loro condizioni non sono state rese note, ma sono stati affidati alle cure dei soccorritori.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di controllo.