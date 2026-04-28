Provincia: convocati Consiglio provinciale e Assemblea dei sindaci il 30 aprile, ecco l’ordine del giorno

Sono state convocate per giovedì due sedute del Consiglio provinciale di Imperia e l’Assemblea dei sindaci, con un fitto ordine del giorno che toccherà temi amministrativi, finanziari e infrastrutturali rilevanti per il territorio. La giornata istituzionale si aprirà alle 17.30 con la prima seduta del Consiglio provinciale, seguita dall’Assemblea dei sindaci alle 18, per poi proseguire con una seconda seduta consiliare alle 19.

Consiglio provinciale ore 17.30: rendiconto, convenzioni e infrastrutture

Tra i punti principali all’ordine del giorno figurano:

Comunicazioni del Presidente

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

delle sedute precedenti Schema di Rendiconto di gestione 2025 – Adozione

Convenzione tra Provincia e Comune di Imperia per servizi tecnico-amministrativi (integrazione)

per servizi tecnico-amministrativi (integrazione) Aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2026/2028, con focus su strade ed edilizia scolastica

Ampio spazio anche alle questioni territoriali con:

Mozione sulla copertura telefonica e dati nelle gallerie autostradali liguri

Interrogazione sul Biodigestore di Taggia , con focus su sostenibilità e assetto societario

, con focus su sostenibilità e assetto societario Mozione sulla tutela del territorio e destinazione dell’area del Biodigestore

Assemblea dei sindaci ore 18.00: parere sul rendiconto

L’Assemblea dei sindaci sarà chiamata a esprimersi su:

Schema di Rendiconto di gestione 2025 – Espressione parere

Consiglio provinciale ore 19.00: bilancio e variazioni

La terza seduta della giornata sarà dedicata ad atti di natura economico-finanziaria, tra cui:

Approvazione del Rendiconto di gestione 2025

Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028

Una giornata intensa per l’ente provinciale, chiamato a deliberare su strumenti fondamentali di programmazione economica e su questioni infrastrutturali e ambientali di rilievo per l’intero territorio imperiese.