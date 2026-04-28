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Politica | 28 aprile 2026, 07:05

Debiti fuori bilancio, aree demaniali marittime e terreno in via San Secondo tra i punti del prossimo consiglio comunale a Ventimiglia

La seduta è prevista il 29 aprile

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Torna il consiglio comunale a Ventimiglia. Saranno otto i punti all'ordine del giorno della seduta in programma mercoledì 29 aprile alle 19 nella sala consiliare del Comune. Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 30 marzo 2026 e le eventuali comunicazioni del sindaco verranno discusse question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Si parlerà poi dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2025 - articolo 227 decreto legislativo 267/2000; del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. A) del D.LGS. 267/2000 per sentenze esecutive e della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.) - adozione ai sensi dell'articolo 11 bis L.R. n° 13/1999.

In consiglio comunale sbarcheranno, in seguito, l'acquisto di un terreno in via San Secondo (Foglio 65 particella 624) per l'ampliamento e il riordino di spazi pubblici e viabilità di proprietà di Arte, ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria, e lo svincolo alberghiero di un immobile sito in passeggiata Marconi, che ospitava l'hotel Sea Gull.

Elisa Colli

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