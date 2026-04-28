Ventimiglia, Scullino: "Unica strada di accesso a rischio crollo, allarme a Grimaldi Superiore" (Foto)

"Unica strada di accesso a rischio crollo, allarme a Grimaldi Superiore" - evidenzia il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino in seguito alle segnalazioni preoccupanti degli abitanti di Grimaldi Superiore.

"Cresce la preoccupazione tra i residenti della frazione di Ventimiglia, una delle località più suggestive del territorio, oggi al centro di una situazione definita dai cittadini 'estremamente grave' e non più sostenibile" - sottolinea Scullino - "Da tempo, infatti, viene segnalato il progressivo cedimento del muretto di contenimento lungo l’unica strada di accesso alla frazione. Una criticità strutturale che sta compromettendo la stabilità della carreggiata e che potrebbe portare, in caso di crollo, all’isolamento completo dell’area".

"Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate agli uffici competenti, in particolare all’ufficio tecnico comunale, i residenti denunciano l’assenza totale di interventi concreti, sopralluoghi o anche solo di una pianificazione per la messa in sicurezza della viabilità" - mette in risalto Scullino che riporta le parole degli abitanti: "La situazione è sotto gli occhi di tutti e il rischio è evidente ma da parte dell’amministrazione non si è visto nulla. Viviamo ogni giorno con la paura che la strada ceda definitivamente".

"L’unico intervento effettuato finora riguarda la realizzazione di un bypass temporaneo per la rete idrica da parte della società AIDA, necessario per evitare l’interruzione del servizio in caso di cedimento. Tuttavia, tale misura non risolve il problema principale: il rischio concreto di isolamento della frazione" - mette in evidenza Scullino - "I cittadini chiedono con forza un intervento urgente e immediato, sottolineando come Ventimiglia non sia solo il centro urbano, ma comprenda numerose frazioni e località che meritano pari attenzione e tutela. L’appello è rivolto all’Amministrazione comunale affinché vengano superate eventuali criticità interne e si proceda senza ulteriori ritardi alla messa in sicurezza dell’area. La situazione, come sottolineato dai residenti, 'non è più rinviabile'".