Consiglio comunale di Sanremo convocato per domani: aggiunto un punto all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Sanremo è stato convocato in adunanza ordinaria per mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 17.30, presso la sala riunioni di Palazzo Bellevue in Corso Cavallotti 59. La seduta prevede l’eventuale prosecuzione dei lavori oltre la mezzanotte.

L’ordine del giorno iniziale comprendeva sei punti, ma è stato successivamente integrato con un settimo punto, elemento che rappresenta la principale novità della convocazione. Tra i principali argomenti figurano:

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (n.1-4 del 20.02.2026 e Question Time)

(n.1-4 del 20.02.2026 e Question Time) Comunicazioni della Giunta comunale relative a variazioni di bilancio ai sensi del TUEL

relative a variazioni di bilancio ai sensi del TUEL Approvazione del rendiconto di gestione 2025 , uno dei punti centrali della seduta, con proposta di immediata eseguibilità

, uno dei punti centrali della seduta, con proposta di immediata eseguibilità Programma annuale delle manifestazioni 2026 , a partire da aprile, con focus sul turismo e gli eventi cittadini

, a partire da aprile, con focus sul turismo e gli eventi cittadini Aggiornamenti urbanistici e regolamentari , inclusi interventi su impianti di telecomunicazione e adeguamenti al PUC

, inclusi interventi su impianti di telecomunicazione e adeguamenti al PUC Allineamento delle aree demaniali marittime alla normativa vigente

La principale aggiunta riguarda il nuovo punto 7, che introduce la discussione su: “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Sanremo in società, enti, aziende ed istituzioni”. Il provvedimento prevede anche l’approvazione di modifiche agli indirizzi già vigenti, con l’obiettivo di aggiornare le modalità di selezione e rappresentanza dell’ente nelle partecipate e negli organismi esterni.