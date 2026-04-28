Sanremo guarda a Pian di Poma: nuovo confronto per l'amministrazione questa mattina in Comune

Tempo di confronti sulle grandi opere a Sanremo: dopo l'incontro nella giornata di ieri sul Porto Vecchio, questa volta l'amministrazione sanremese (nelle figure del sindaco Alessandro Mager e degli assessori Massimo Donzella e Alessandro Sindoni) ha tenuto una nuova riunione in sala giunta per parlare di Pian di poma. Una riunione "tranquilla", commentano una volta terminata la riunione, che ha riguardato a quanto emerge la realizzazione dei futuri bandi di concessione dei campi sportivi e dello stadio.

Si è trattato quindi di una riunione a tutto tondo sullo stato dell'area e dei lavori in corso, che segue le importanti novità riguardanti l'altro grande lavoro in fase di sviluppo nell'area (oltre al palazzetto dello sport), ovvero quello del Green park cittadino. Proprio intorno a questo progetto è recente infatti la conclusione della conferenza dei servizi, che ha dato il via libera alla terza variante sull'opera, che ha visto un ridisegno del progetto con spostamento di alcune delle aree giochi e dei servizi, in favore di una migliore viabilità. Un progetto nato nel 2018 e che potrebbe finalmente essere arrivato all'ultimo chilometro di corsa, pronto all'allungo finale che dovrebbe far tagliare il traguardo.

Sono poi ancora altri i progetti in cantiere, come quello da 300mila euro che comprende due nuove tribune coperte con annessi servizi igienici, insieme alla riqualificazione delle aree adiacenti, proposto dalla Virtus Sanremese a inizio anno, passando poi per l'assegnazione delle strutture in essere, come il bar.

Intanto stanno andando avanti i lavori sulle due grandi opere: gli operai sono attivi sul cantiere del palazzetto dello sport e del Green park, con l'auspicio che il 2026 possa essere un anno di svolta per l'area sportiva sanremese.