Vallecrosia, raccolta differenziata: nuove isole ecologiche per le utenze non domestiche (Foto)

Nuove isole ecologiche dedicate esclusivamente alle utenze non domestiche verranno realizzate in vari punti della città in vista della partenza del nuovo servizio della raccolta differenziata. E' stato annunciato nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia.

Un'azione resa possibile con l'approvazione della ratifica della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 avvenuta in serata nonostante la minoranza si sia astenuta. "Questa ratifica di variazione di bilancio, adottata in Giunta, riguarda alcune tematiche importanti da poter permettere il proseguo dell'attività amministrativa" - illustra il sindaco Fabio Perri - "Si è intervenuto per il sostegno ai minori. Ci sono state delle spese impreviste per lo stabile in cui siamo questa sera. Ci sono degli interventi che non erano stati previsti. Siamo riusciti a limitare i danni grazie all'intervento e alla partecipazione del vicesindaco agli incontri. Un altro intervento riguarda le isole ecologiche: la realizzazione di aree per le utenze non domestiche. Si è intervenuto per l'acquisto di vestiario per la polizia locale. Si sono adeguati i capitoli in base al bando del Funt, che è stato percepito, e, quindi, è stata fatta una variazione anche in questo caso. Ci sono poi alcune partite di giro tecniche importanti. In commissione la funzionaria ha illustrato nel dettaglio le varie partite".

"Abbiamo preso una serie di appunti" - interviene il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "In merito a quello che abbiamo ascoltato, volevamo porre una serie di quesiti. Per esempio, sulle spese condominiali dello stabile chiediamo al vicesindaco se ha preso visione del progetto di apertura dello stabile sul lato ovest per renderlo accessibile direttamente con i giardini. Circa un anno fa avevamo ottenuto l'autorizzazione ad aprire, perciò, volevamo sapere se è intenzione dell'attuale amministrazione portare avanti questo progetto. Nel capitolo riguardante delle isole ecologiche, visto che come precedente amministrazione abbiamo lasciato un capitolo di 900mila euro, volevamo comprendere lo stato dell'arte del progetto delle isole ecologiche. Nel progetto erano previste nuove telecamere, volevamo, perciò, sapere se quelle telecamere e quel bando sono in corso di esecuzione. Vogliamo, dunque, capire lo stato dell'arte. Volevamo capire nella parte dell'affidamento dei minori se nei capitoli di entrate e uscita, come avviene spesso sono stanziamenti non soltanto comunali e regionale, se sono quei capitoli di stanziamenti che vengono solitamente assegnati nel riparto dei comuni del distretto".

"Ci sono due aspetti. Il primo è che gli interventi che vengono eseguiti in questo stabile saranno sul tetto del palazzo e non nella sala polivalente. E' intenzione dell'Amministrazione procedere con l'apertura ma avverrà negli anni successivi perché non è previsto questo tipo di intervento in questa variazione" - afferma il vicesindaco Cristian Quesada - "La variazione di bilancio prevede l'acquisto di alcune 'paratie' per differenziare i rifiuti domestici da quelli non domestici per la partenza del servizio della raccolta differenziata. Abbiamo deciso di escludere la prima ipotesi di mettere dei bidoni con chiave che rischiavano di essere presi d'assalto una volta messe in funzione le ecoisole. Abbiamo, dunque, deciso di delimitare delle aree apposta in giro per la città, circa una decina, per i commercianti in cui potranno regolarmente conferire i rifiuti. Sono di norma a fianco a ecoisole già esistenti e posizionate. Tra qualche giorno ci consegneranno il materiale che ha un doppio scopo: aumentare la qualità dell'arredo urbano e poter dare avvio al servizio con tutti gli elementi. E' partita la lettera oggi nella quale abbiamo chiesto alla società che ci ha consegnato le ecoisole di ripristinare le tre ecoisole che hanno subito un danno. Avverrà pima della pausa natalizia. Stiamo facendo di tutto per evitare che sia l'ente a pagare le spese di un danno subito. Le telecamere oggetto di Pnrr sono state già posizionate, ad eccezione, mi pare, di due. Abbiamo fatto una serie di scelte: siccome è stata prevista una zonizzazione delle ecoisole, e abbiamo verificato che risultavano insufficienti, verranno aumentate nel centro cittadino di tre-quattro unità".

"Si tratta di una variazione che ci ha consentito di poter destinare 20mila euro a sostegno di alcuni servizi per i minori" - specifica l'assessore Mirko Valenti - "Si tratta di una somma esigua pensando al volume dei soldi che entra ed esce all'interno del bilancio quando si tratta della gestione dei servizi sociali. E' una somma comunque importante per dare continuità ai servizi portati avanti dell'area sociale".

"Ascoltando il vicesindaco Quesada non mi ritengo soddisfatto. Come è già avvenuto in altre richieste rispondere 'poi ce ne occuperemo' non vuol dire prendersi un impegno. Oggi esiste un progetto, una stima e un'autorizzazione per questa apertura verso la riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino. Ci bastava sapere semplicemente 'se' e 'in quali termini' visto che ci sono importanti somme in questo punto dell'ordine del giorno" - replica il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "In merito alla risposta sulle ecoisole, ricordo che questa amministrazione si era trovata ad avere ereditato un progetto farlocco e credo che sia corretto da parte del vicesindaco segnalare che se non fosse stato fatto un progetto Pnrr andando ad aggiungere una serie di isole ecologiche il progetto era inattuabile. E' stata fatta una scelta diversa nel centro storico e sono state fatte scelte diverse da questa amministrazione rispetto a quelle che erano le procedure. Le risorse erano inserite in questo bilancio grazie a oltre 900mila euro che portano in dote anche l'opportunità della videosorveglianza perché l'inciviltà delle persone sempre di più deve essere monitorata. In merito all'assessore ai servizi sociali, che ringrazio per la risposta, credo che nei suoi confronti ci sia poca attenzione perché 20mila euro per il disagio sociale sono pochi, soprattutto con il disagio che riguarda la neuropsichiatria infantile, sicuramente merita maggiore attenzione che non ha avuto da questa variazione. Se le servirà il nostro sostegno su questo tema a noi caro, sicuramente avrà il nostro appoggio".

"Le scelte che l'amministrazione attuale vuole portare avanti non per forza devono essere il proseguo di quelle che avete o che avreste fatto voi. E' una variazione di bilancio che va verso la tutela dei dipendenti che hanno ricevuto un fondo che per la prima volta per legge viene erogato. Alla polizia locale abbiamo destinato dei fondi per le nuove divise che erano carenti. E' una variazione prettamente semplice" - risponde il sindaco Fabio Perri - "L'impegno per l'apertura dello stabile ce l'abbiamo e lo abbiamo già dichiarato altre volte. Ci sarà da intervenire nella messa a norma degli uffici anagrafe e servizi sociali. In quel contesto sicuramente inseriremo quella porta".

"Ci asteniamo perché non abbiamo avuto risposte" - afferma il consigliere comunale Armando Biasi - "Era opportuno prendersi impegni e soprattutto non dire bugie. Sui dipendenti, se andiamo a valutare gli ultimi anni, dalla dotazione delle macchine, dalla dotazione di software all'efficientamento del comune fondi sono stati investiti costantemente. Lavorare in funzione di dare un'attività serena al dipendente lo dimostra il fatto che quando siamo entrati in questo comune non c'erano gli impianti di riscaldamento".