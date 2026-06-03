Emergenza rifiuti in Liguria: l'opposizione unita promuove un dibattito pubblico a Taggia

La gestione dei rifiuti si conferma come una delle sfide più delicate e urgenti per il futuro della Liguria, con una pressione particolarmente evidente nella provincia di Imperia. Per rompere il silenzio sulle criticità del settore e tracciare nuove prospettive, i principali partiti del centrosinistra e del polo progressista — Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra — hanno promosso un incontro pubblico aperto alla cittadinanza.

L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 4 giugno, alle ore 18:00 presso la splendida cornice di Villa Boselli, in via Magellano a Taggia.

La situazione nell'imperiese richiede una riflessione profonda e non più rimandabile. Al centro del dibattito ci saranno i temi che toccano da vicino la quotidianità di famiglie e imprese: l'impennata dei costi del servizio, la necessità di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, la scelta di modelli organizzativi efficienti e, soprattutto, la pianificazione della futura impiantistica sul territorio.

L'obiettivo delle forze politiche promotrici è quello di offrire un'analisi seria che sposi la sostenibilità ambientale a quella economica, superando l'attuale fase di stallo.

Il tavolo dei relatori vedrà una forte sinergia tra rappresentanti politici regionali, provinciali e locali, uniti per presentare una linea alternativa sulle politiche ambientali della Liguria.

I saluti istituzionali e la moderazione saranno curati da:

Cristina Principato (Segretaria del Circolo PD di Taggia)

(Segretaria del Circolo PD di Taggia) Pietro Mannoni (Segretario Provinciale del Partito Democratico)

Interverranno all'incontro:

Davide Natale (Segretario Regionale del Partito Democratico)

(Segretario Regionale del Partito Democratico) Enrico Ioculano (Consigliere Regionale del Partito Democratico)

(Consigliere Regionale del Partito Democratico) Gabriele Cascino (Consigliere Provinciale del Partito Democratico)

(Consigliere Provinciale del Partito Democratico) Lorenzo Trucco (Segretario Provinciale del Movimento 5 Stelle)

(Segretario Provinciale del Movimento 5 Stelle) Daniela Lantrua (Co-portavoce Provinciale dei Verdi)

(Co-portavoce Provinciale dei Verdi) Carla Nattero (Segretaria Regionale di Sinistra Italiana)

(Segretaria Regionale di Sinistra Italiana) Lucio Sardi (Segretario Provinciale di Sinistra Italiana)

"Il tema dei rifiuti riguarda ogni singola comunità, ogni famiglia e ogni attività produttiva. Comprendere le criticità e confrontarsi direttamente con chi ci rappresenta nelle istituzioni è un'opportunità preziosa per costruire soluzioni durature." — Organizzatori dell'evento

L'incontro di domani sera a Taggia si propone dunque non solo come un momento di critica e opposizione, ma soprattutto come uno spazio di democrazia partecipativa, dove i cittadini potranno ascoltare le proposte in campo e interagire direttamente con gli amministratori per ridisegnare il ciclo dei rifiuti nel Ponente ligure.