Bordighera, scelta la Giunta dell'Amministrazione Baldassarre: Giuseppe Trucchi sarà il vicesindaco

Giuseppe Trucchi, Margherita Mariella, Alessandro Albanese, Massimiliano Di Vito e Massimiliano Bassi sono i componenti della nuova Giunta del neosindaco di Bordighera Marzia Baldassarre.

A una settimana dal voto, che ha sancito l’elezione di Marzia Baldassarre alla guida di Bordighera, è stata, infatti, ufficializzata la composizione della nuova giunta comunale. Il neo sindaco donna, eletta il 25 maggio scorso, ieri ha definito la squadra che la affiancherà nell’amministrazione della città per i prossimi cinque anni. Il vicesindaco sarà Giuseppe Trucchi, nominato anche assessore con deleghe a Sanità, Cultura e Sociale, faranno parte della giunta, anche, Margherita Mariella, che si occuperà di Demanio, Ambiente, Verde e Giardini, Scuole e Arredo urbano; Alessandro Albanese, sarà, invece, assessore al Commercio e all'Artigianato, al Porto e all'Igiene urbana; a Massimiliano Di Vito sono state affidate le deleghe allo Sport, alle Frazioni, al Mercato coperto e alla Manutenzione mentre Massimiliano Bassi seguirà Polizia locale, Lavori pubblici, Spiagge, Servizio depurazione e Grandi opere. Marzia Baldassarre manterrà, invece, le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, al Bilancio, all'Edilizia privata e al Patrimonio. È stato, inoltre, individuato il presidente del consiglio comunale, seconda carica istituzionale cittadina, che sarà Fulvio Debenedetti.

Un risultato che il gruppo Bordighera Domani presenta come "frutto di un lavoro corale e di una visione condivisa maturata nel corso della campagna elettorale e consolidata nei giorni successivi al voto. La composizione dell’esecutivo è stata definita seguendo il principio stabilito fin dall’inizio dal gruppo civico: le nomine non sarebbero state determinate esclusivamente dal numero di preferenze ottenute ma anche dalle competenze professionali e dall’esperienza amministrativa maturata dai singoli componenti, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di affrontare al meglio le sfide di governo della città".

Il giuramento del nuovo sindaco, la presentazione ufficiale della giunta e la nomina del presidente del consiglio comunale avverranno l’11 giugno, in occasione della prima seduta del nuovo consiglio comunale, che segnerà l’avvio formale dell’attività amministrativa della nuova maggioranza.