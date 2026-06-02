Lungomare, SìAmo Camporosso: "Diverse criticità ancora presenti, la città è davvero pronta per la stagione estiva?" (Foto)

"Camporosso è davvero pronta per la stagione estiva? Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il vicesindaco Aimone aveva assicurato che Camporosso sarebbe stata pronta per l’inizio della stagione estiva. Nei giorni scorsi il sindaco Davide Gibelli ha, inoltre, annunciato l’installazione delle nuove docce sulla spiaggia libera, presentando l’intervento come conferma della piena preparazione del litorale in vista dell’arrivo di residenti e turisti. Osservando, però, lo stato attuale del lungomare, sorgono spontanee alcune domande" - mette in risalto il gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso in vista dell'inizio della stagione estiva.

"Le fotografie scattate in questi giorni mostrano, infatti, diverse criticità ancora presenti. Negli stalli destinati alla sosta di motocicli e scooter sono visibili accumuli di sabbia che, oltre a incidere sul decoro urbano, possono rappresentare un concreto rischio per la sicurezza dei mezzi a due ruote, particolarmente esposti a perdite di aderenza e scivolamenti" - sottolinea - "Lungo il percorso si riscontrano, inoltre, rifiuti, mozziconi di sigaretta e aree che necessitano di una maggiore pulizia. Nelle rastrelliere per biciclette è presente vegetazione infestante con erba alta che in alcuni punti supera il metro, offrendo un’immagine ben diversa da quella che ci si aspetterebbe da una località dichiarata pronta ad accogliere la stagione turistica".





"Non passa inosservata nemmeno l’assenza di diversi paletti dissuasori, alcuni dei quali risultano addirittura accatastati sotto le panchine anziché essere reinstallati nelle posizioni originarie. Le stesse panchine necessitano di manutenzione e verniciatura mentre alcune strutture metalliche presentano evidenti fenomeni di corrosione" - evidenzia - "Particolare attenzione merita poi la pavimentazione del lungomare. In più punti i listelloni installati presentano dislivelli e veri e propri scalini che possono costituire un pericolo per i pedoni, soprattutto per le persone anziane, per chi ha difficoltà motorie e per le famiglie con passeggini".





"Ulteriore motivo di preoccupazione riguarda alcune ringhiere presenti sul percorso. In diversi punti sono evidenti fenomeni di ossidazione e deterioramento degli ancoraggi. In almeno un caso la struttura appare danneggiata e necessita di una verifica urgente per garantire la sicurezza dei pedoni" - afferma - "Risultano, inoltre, ancora mancanti alcune dotazioni tipiche della stagione balneare, tra cui le passerelle di accesso alla spiaggia e altri servizi che normalmente vengono predisposti prima dell’avvio dell’estate. Nessuno mette in discussione il lavoro svolto dagli operai comunali né l’utilità delle nuove docce, che rappresentano certamente un servizio apprezzato da residenti e turisti. La domanda però resta inevitabile: Camporosso è davvero pronta per la stagione estiva?".



