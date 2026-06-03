Berrino (FDI), 'Fratoianni e Bonelli dicano se condividono attacco Salis'

"Le dichiarazioni di Ilaria Salis contro la Festa della Repubblica rappresentano l'ennesima conferma di una visione ideologica distante dai valori condivisi dalla maggioranza degli italiani. Ancora più grave è il silenzio di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che hanno sostenuto e candidato una figura le cui posizioni estremiste e fortemente divisive erano note fin dall'inizio.

Fratoianni e Bonelli devono assumersi la responsabilità politica di questa scelta. Non possono presentarsi come difensori delle istituzioni democratiche e, allo stesso tempo, promuovere a ruoli istituzionali di primo piano chi utilizza tali incarichi per attaccare simboli fondamentali della Repubblica. Gli italiani meritano rappresentanti che rispettino la storia, le istituzioni e i valori democratici del nostro Paese. Chi sceglie di delegittimarli non dà contributo al dibattito pubblico, è piuttosto un fattore di ulteriore divisione.

Sono passate ventiquattro ore, chiediamo a Fratoianni e Bonelli di chiarire se condividano le affermazioni di Salis o se intendano finalmente prendere le distanze da posizioni che offendono il sentimento di milioni di cittadini".

Così in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.