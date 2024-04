Ventimiglia: prorogata al 20 aprile la consegna dei kit per la differenziata

È stata prorogata fino al 20 aprile l’apertura dello sportello per la consegna dei kit per il nuovo servizio di raccolta differenziata nell'atrio del palazzo comunale. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14.

Per ritirare il kit gli utenti dovranno recarsi allo sportello muniti del proprio codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità. Qualora non potessero presentarsi per il ritiro è sempre possibile delegare una persona tramite il modulo messo a disposizione dalla ditta.