Sanremo: domenica prossima la Giornata del Donatore Fidas, serie di divieti in città

Serie di divieti, domenica prossima a Sanremo, in occasione della 41ª Giornata del Donatore di Sangue Fidas.

Domenica sarà previsto il raduno e la sfilata di un corteo di donatori di sangue provenienti da tutta Italia e si renderà necessaria la chiusura del traffico in piazza Colombo dalle 9 alle 14 dello stesso giorno, dove sarà celebrata la Messa.

I bus che arriveranno da tutta Italia, saranno fatti parcheggiare in via Frantoi Canai nei pressi del mercato dei fiori. Previsto il divieto di sosta, dalle 7 alle 20 di domenica in via Adolfo Rava. Divieto di transito e sosta in piazza Colombo, dall’intersezione con via Manzoni ad intersezione con via San Francesco dalle 9 alle 14.