A Ventimiglia parte il progetto dedicato ai bambini e ragazzi ‘Un Mare di Divertimento’

A Ventimiglia dal 1 luglio al 31 agosto parte il progetto dedicato ai bambini e ragazzi ‘Un Mare di Divertimento’ che nasce dall’idea dello staff di animatori sportivi e docenti di scienze motorie che collaborano con l’associazione Polis V.T.S organizzatrice del centro estivo ‘L’ultima Spiaggia’ a Latte di Ventimiglia e ‘l’Educamp Ventimiglia’.

“L’idea di questo progetto estivo sportivo - dicono gli organizzatori - nasce dalla volontà di proporre ai bambini durante l’estate interessanti attività sportive e educative attraverso tematiche che varieranno ogni settimana. La scelta di svolgere le attività solo al mattino darà la possibilità ai giovani partecipanti di vivere l’estate con la possibilità di scoprire divertendosi lo sport e tanto altro senza rinunciare alle loro vacanze e al loro riposo estivo".



Il progetto si svolgerà dal lunedì al venerdì per tre mattine presso la palestra ex Gil di via Chiappori, lunedì, mercoledì e venerdì mentre il martedì e il giovedì i bambini svolgeranno le attività presso la spiaggia libera attrezzata Maestrale di Ventimiglia”.



L’orario delle attività è dalle 7.30 alle 12.30. Per informazioni e preiscrizioni si possono contattare tramite messaggio whatsapp i seguenti numeri 3455898990 Sara oppure 3914175315 Manuela