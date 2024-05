Ventimiglia, "il futuro arriva in bicicletta": un successo la terza edizione di 'Bimbimbici' (Foto)

Una pedalata in strada per sensibilizzare cittadini e amministrazione e chiedere maggiore attenzione al tema della sicurezza stradale, alla qualità dello spazio pubblico e all'ambiente. E' stato lo scopo della terza edizione di 'Bimbimbici' organizzata, domenica scorsa, a Ventimiglia dall'associazione FIAB Riviera dei Fiori in collaborazione con l'associazione FIDAPA.

Tanti i bambini che dal Campasso di Ventimiglia, presso l'Oasi del Nervia, sono giunti, insieme ai volontari, ai giardini pubblici Tommaso Reggio. Per i più grandi la pedalata si è prolungata fino al Baretto di Bordighera. A ogni bambino è stato alla fine consegnato un attestato di partecipazione.

Una splendida giornata di sole che, in un clima gioioso e festoso, è stata animata da diverse attività: ping pong, calcetto, racchettoni, musica e karaoke e i giochi più classici come salto della corda, gioco del fazzoletto, campana, cucchiaio e pallina. Grazie alla collaborazione con il bar Il Chiosco è stato possibile divertirsi anche a minigolf e sul tappeto elastico. La manifestazione, infine, si è conclusa con un piccolo rinfresco.