Taggia, un successo l'asta del pesce al Carrefour, oltre 400kg di assortimento tra crostacei, gamberi, polpi e tanto altro (Foto e video)

"20 al numero 15!". "40 al numero 37!". No, non stiamo dando i numeri ma abbiamo riportato, in breve, alcuni scambi della mattinata di oggi nel reparto pescheria del Carrefour Iper di Taggia (Parco Commerciale, Regione Doneghe, Via del Piano), dove a partire dalle 11 si è tenuta la tanto attesa asta del pesce.

La partecipazione da parte di cittadini e impresari (l'evento era gratuito e aperto a tutti, sia al pubblico che alle partite iva) è stata tanta, proprio come la disponibilità di pesce a disposizione (circa 400 kg), con una ampia varietà di assortimento, ad esempio crostacei, gambero rosa, gambero viola e rosso di Sanremo, polpo, acciughe nostrane, branzini e orate pescate, totani, frittura mista, pesce spada, ombrine e molto altro, tutto di provenienza Mare Mediterraneo.