Riva Ligure grande Successo per "Sale in Zucca": applausi scroscianti per Gino Rapa e Marisa Fagnani e l’omaggio alla lingua italiana

Un enorme successo ha caratterizzato il terzo appuntamento di "Sale in Zucca", dove il pubblico ha tributato applausi scroscianti a Gino Rapa e Marisa Fagnani. In questa particolare occasione, la lingua italiana, strumento della nostra cultura e identità, ha occupato il fulcro dell'incontro con lo scrittore di Albenga, accompagnato dalle suggestive sonorità musicali di Marisa Fagnani. La piazza era stracolma per l’incontro presentato con simpatia e professionalità da Claudio Porchia e Renata Cantamessa.

Lo spettacolo ha offerto una miscela divertente e colta, con Gino Rapa sul palco a presentare i suoi tre libri, veri e propri manuali di lettura che si distinguono per uno stile accessibile e coinvolgente. Questi testi si rivelano ideali per le pause nella frenesia quotidiana o per le tranquille serate passate a casa, dimostrando che anche una "pillola" di saggezza linguistica può diventare un balsamo per la mente, priva di effetti negativi.

Le pagine di questi volumi non solo offrono contenuti affascinanti, ma sono impreziosite da prefazioni di prestigiosi esponenti del panorama culturale italiano, tra cui Fiorella Mannoia, Antonio Albanese e Roberto Vecchioni. Ognuno di loro porta una prospettiva unica, sostenendo con passione un progetto che mira a connettere il pubblico con la bellezza e la complessità della nostra lingua.

L’assessore e vice-sindaco Francesco Benza ha espresso grande soddisfazione per il risultato dell'evento, descrivendolo come straordinario, un momento in cui il potere della parola si è fuso con l'arte della musica. “È stata un'ottima opportunità per riflettere, apprendere e, perché no, divertirsi insieme, avvolti da un’atmosfera di condivisione e creatività, perfettamente in linea con lo spirito di "Sale in Zucca".

Al termine della serata, una lunga fila si è formata per l'acquisto dei libri e per ricevere autografi, seguita da un brindisi con il Vermentino superiore della Cantina SanSteva, che ha accompagnato il finale di una serata indimenticabile, come testimoniato da molti partecipanti.

Infatti quest'incontro non è stato solo un evento, ma un vero e proprio momento di celebrazione della lingua, della musica e della cultura, destinato a lasciare un segno profondo nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato.

La rassegna proseguirà con il seguente programma:

Mercoledì 31 luglio

“Per bacco che musica” libro e concerto del maestro Ennio Cominetti nell’oratorio di San Giovanni Battista.

Nel mese di agosto:

Martedì 6 agosto

Omaggio a Libereso Guglielmi con il cantante Christian Gullone, l’attore Gioacchino Logico

Lunedì 12 agosto

“Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” di Matteo Bassetti. L’autore ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo. Un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Venerdì 23

Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza di Alessandro Di Battista con prefazione di Piergiorgio Odifreddi

“Scomode verità” Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato ed il dissenso va denigrato. La Storia non va considerata. Eppure c’è stato un tempo in cui la politica non aveva così paura di prendere posizione, un tempo in cui gli intellettuali erano pronti a schierarsi,

Giovedì 29

Festa del Moscatello di Taggia con Tinto (Nicola Prudente) e presentazione del libro

Il collo della bottiglia: Storie di Vite di. Esordio nella narrativa per il famoso conduttore radiofonico e televisivo. Una storia di vita che si intreccia come una vite. Intrighi, passioni, misteri e amori segreti che iniziano sulle rive dell’Adriatico dopo che Antonio ha conosciuto Blanche, bellissima e giovane top model franco algerina. La grandeur francese ed il genio italiano.